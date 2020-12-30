***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
30.12.2020 11:20
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OPD fon için 30.12.2020 tarihinde 15.02.2021 vade ve %3,02 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895565
BIST
13:191.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,91
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:197,3437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0517
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:199,0169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0418
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:19443,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,03
|Açılış
|: 443,72
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:19
|TGSAS
|11,56
|114.066.588
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.828.447
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.167.291
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.262.435
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.143.559
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,00
|11.208.050
|% -9,79
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|DOAS
|29,10
|67.460.066
|% -3,71
|
|BURVA
|51,00
|2.782.282
|% -3,59
|
|ASELS
|18,62
|1.725.011.297
|% 4,02
|
|GUBRF
|82,35
|1.721.315.421
|% 7,72
|
|HALKB
|5,67
|1.186.628.562
|% 4,61
|
|GARAN
|10,23
|1.146.273.876
|% 2,10
|
|VAKBN
|4,75
|967.579.743
|% 2,15
|
|HALKB
|5,67
|1.186.628.562
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,75
|967.579.743
|% 2,15
|
|ODAS
|3,99
|733.614.024
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,18
|367.885.953
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,08
|452.119.657
|% 0,65
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3390
|7,3437
|% -0,70
|
|Euro
|8,9979
|9,0169
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,9443
|9,9942
|% -0,06
|
|Frank
|8,2740
|8,3239
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9508
|1,9606
|% -0,68
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,87
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-3,58
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-1,74
|
|Çeyrek
|710
|726
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,54
|51,54
|0,31
|