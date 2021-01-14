***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.01.2021 12:16
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OPD fon için 14.01.2021 tarihinde 01.03.2021 vade ve %3,02 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902056
BIST
12:501.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
12:507,3892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0136
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
12:509,0033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9774
12:50437,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,44
|Açılış
|: 437,10
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler12:50
|YAPRK
|117,80
|24.742.363
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|1.149.487
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|294.464
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|627.781
|% 9,97
|
|EMNIS
|51,20
|1.044.173
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|98.326.057
|% -9,96
|
|DAGI
|8,44
|40.463.234
|% -5,80
|
|FORMT
|5,05
|10.241.520
|% -5,25
|
|DERIM
|10,40
|14.887.803
|% -5,11
|
|SAFKR
|11,62
|129.338.349
|% -5,07
|
|THYAO
|13,40
|1.182.136.481
|% 0,90
|
|DOHOL
|3,70
|1.003.207.831
|% -2,12
|
|TCELL
|17,12
|630.274.181
|% -0,17
|
|SISE
|7,82
|607.863.072
|% -2,01
|
|FENER
|40,26
|565.888.006
|% 3,28
|
|DOHOL
|3,70
|1.003.207.831
|% -2,12
|
|SKBNK
|1,64
|376.498.723
|% 2,50
|
|TSKB
|1,90
|336.424.384
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|322.322.437
|% 0,00
|
|THYAO
|13,40
|1.182.136.481
|% 0,90
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3849
|7,3892
|% -0,18
|
|Euro
|8,9979
|9,0033
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,0422
|10,0926
|% -0,18
|
|Frank
|8,2859
|8,3358
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9618
|1,9716
|% -0,30
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-7,26
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-44,29
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,42
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|-0,29
|