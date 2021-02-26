***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
26.02.2021 15:12
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OPD fon için 26.02.2021 tarihinde 13.04.2021 vade ve %1,79 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913291
BIST
15:161.470
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -18,60
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:167,4271
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0744
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:169,0008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0444
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
15:16420,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,09
|Açılış
|: 420,63
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:16
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|27.705.786
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|BLCYT
|9,15
|54.412.890
|% 8,67
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,40
|1.289.830.543
|% 0,07
|
|KOZAL
|127,20
|1.215.782.114
|% -0,78
|
|GARAN
|8,85
|978.000.823
|% -2,53
|
|PETKM
|5,18
|782.988.887
|% -1,89
|
|SASA
|39,94
|753.607.040
|% -4,22
|
|EKGYO
|2,25
|650.252.297
|% -2,60
|
|TSKB
|1,65
|366.837.189
|% -4,07
|
|KARSN
|3,90
|623.289.693
|% -7,80
|
|PETKM
|5,18
|782.988.887
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,31
|195.137.040
|% -3,68
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4207
|7,4271
|% 1,01
|
|Euro
|8,9955
|9,0008
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,3079
|10,3596
|% 0,38
|
|Frank
|8,1753
|8,2246
|% 1,15
|
|Riyal
|1,9765
|1,9865
|% 1,12
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-8,37
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.843
|41,00
|
|Tam
|2.779
|2.851
|36,84
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|17,82
|
|Çeyrek
|674
|690
|8,91
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,81
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|-1,12
|