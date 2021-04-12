***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.04.2021 11:23
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OPD fon için 12.04.2021 tarihinde 28.05.2021 vade ve %2,12 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926597
BIST
16:521.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:528,1518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:529,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0214
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:52457,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,73
|Açılış
|: 457,78
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:52
|MTRKS
|49,56
|6.572.251
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.177.475
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.552.344
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.244.173
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.191.172
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.410.965
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,41
|1.743.615.612
|% 6,16
|
|GARAN
|6,69
|1.034.126.752
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,39
|679.955.920
|% 0,68
|
|FENER
|32,66
|607.205.380
|% 4,35
|
|THYAO
|11,77
|597.750.511
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,78
|496.360.212
|% -2,20
|
|TSKB
|1,28
|291.899.367
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,07
|462.717.209
|% 0,00
|
|GARAN
|6,69
|1.034.126.752
|% 1,06
|
|EREGL
|17,41
|1.743.615.612
|% 6,16
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1476
|8,1518
|% 0,03
|
|Euro
|9,7303
|9,7381
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,1710
|11,2270
|% 0,04
|
|Frank
|8,8103
|8,8634
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% 0,02
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|13,85
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|16,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|15,94
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|7,71
|
|Çeyrek
|729
|746
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,41
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,14
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|0,66
|
Seans Raporu
16:52
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