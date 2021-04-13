***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.04.2021 10:31
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OPD fon için 13.04.2021 tarihinde 31.05.2021 vade ve %2,12 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927141
BIST
13:231.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 24,51
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
13:238,0663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0394
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
13:239,6549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0422
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
13:23452,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,82
|Açılış
|: 452,09
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler13:21
|AYES
|16,94
|1.558.227
|% 10,00
|
|DITAS
|14,66
|3.054.411
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|3.994.544
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|21.783.923
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|662.979.072
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|107.762.225
|% -10,00
|
|SERVE
|15,30
|57.009
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|74.601.685
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.443.328
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|460.330
|% -9,99
|
|GARAN
|6,91
|911.704.419
|% 3,13
|
|EREGL
|17,13
|733.063.299
|% 0,23
|
|SASA
|46,54
|662.979.072
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|438.210.765
|% -0,54
|
|PETKM
|6,14
|288.303.226
|% 0,33
|
|GARAN
|6,91
|911.704.419
|% 3,13
|
|IHLAS
|0,66
|75.558.961
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,14
|208.162.631
|% 2,88
|
|TSKB
|1,33
|124.609.556
|% 3,10
|
|DOHOL
|3,17
|274.794.731
|% 2,26
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0639
|8,0663
|% -0,49
|
|Euro
|9,6497
|9,6567
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,0716
|11,1272
|% -0,38
|
|Frank
|8,7133
|8,7658
|% -0,65
|
|Riyal
|2,1435
|2,1542
|% -0,54
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-2,10
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|-39,00
|
|Tam
|2.981
|3.056
|-37,79
|
|Yarım
|1.441
|1.478
|-18,27
|
|Çeyrek
|723
|739
|-9,14
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|0,99
|