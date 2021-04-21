***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.04.2021 16:26
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OPD fon için 21.04.2021 tarihinde 01.06.2021 ve 04.06.2021 vade ve %2,12 faiz oranı ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930129
BIST
16:451.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
16:458,3098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1307
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
16:459,9958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1292
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
16:45476,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,92
|Açılış
|: 476,80
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler16:43
|FORMT
|1,18
|10.206.991
|% 18,00
|
|KONTR
|54,80
|24.646.282
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.413.972
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|4.072.660
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,76
|160.774
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.847.986
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|154.049.787
|% -9,80
|
|ANELE
|4,05
|96.519.269
|% -9,19
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|KOZAL
|106,40
|732.905.837
|% 1,24
|
|SASA
|44,76
|485.228.158
|% 0,36
|
|THYAO
|11,11
|431.883.139
|% 1,93
|
|PETKM
|6,29
|395.004.002
|% -1,41
|
|SISE
|7,14
|360.495.671
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,80
|272.383.584
|% -0,55
|
|IHLGM
|1,00
|49.964.232
|% -0,99
|
|PEKGY
|1,31
|62.909.646
|% -0,76
|
|ODAS
|2,59
|59.368.139
|% 5,71
|
|HDFGS
|4,20
|78.119.373
|% 1,94
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3039
|8,3111
|% 1,61
|
|Euro
|9,9859
|9,9942
|% 1,29
|
|Sterlin
|11,4825
|11,5401
|% 1,06
|
|Frank
|9,0262
|9,0806
|% 1,57
|
|Riyal
|2,2096
|2,2207
|% 1,59
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-8,61
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|65,63
|65,63
|0,31
|
Seans Raporu
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