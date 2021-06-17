***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.06.2021 11:32
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OUR Fon için 17.06.2021 tarihinde 02.08.2021 vade ve %1,98 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942801
BIST
14:061.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,62
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
14:068,7053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0140
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
14:0610,3766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0209
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
14:06500,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,06
|Açılış
|: 500,49
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler14:06
|IDGYO
|6,05
|1.239.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.112.211
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.810.609
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.945.852
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.462.698
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|THYAO
|14,57
|841.485.138
|% -0,61
|
|GARAN
|8,28
|444.103.773
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,13
|329.124.364
|% 0,47
|
|KRDMD
|6,98
|314.004.365
|% -2,65
|
|KOZAL
|122,90
|309.191.166
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,13
|329.124.364
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,17
|151.144.845
|% 0,00
|
|THYAO
|14,57
|841.485.138
|% -0,61
|
|GARAN
|8,28
|444.103.773
|% 1,10
|
|KRDMD
|6,98
|314.004.365
|% -2,65
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7031
|8,7053
|% -0,16
|
|Euro
|10,3702
|10,3766
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0350
|12,0953
|% -0,59
|
|Frank
|9,4080
|9,4647
|% -0,57
|
|Riyal
|2,3084
|2,3200
|% -0,42
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|19,57
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.299
|3.384
|20,88
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|10,10
|
|Çeyrek
|800
|819
|5,05
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|-0,52
|