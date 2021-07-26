***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
26.07.2021 10:48
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OPD fon için 16.07.2021 tarihinde 01.09.2021 vade ve %1,98 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951708
BIST
17:111.359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,14
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
17:118,5585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
17:1110,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0148
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1438
En Düşük
10,0795
17:11495,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,37
|Açılış
|: 495,69
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler17:11
|VANGD
|5,51
|7.966.769
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|14.114.166
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.785.656
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.330.919
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AVOD
|5,29
|7.323.221
|% -6,37
|
|AKSUE
|8,24
|13.573.078
|% -6,26
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|HLGYO
|2,25
|60.117.534
|% -4,66
|
|THYAO
|12,50
|933.942.231
|% 1,54
|
|GARAN
|8,20
|710.799.334
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,51
|609.937.905
|% 1,35
|
|KARSN
|3,92
|439.063.778
|% 5,38
|
|SASA
|29,84
|416.945.104
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,28
|319.098.272
|% 0,88
|
|KARSN
|3,92
|439.063.778
|% 5,38
|
|PEKGY
|1,00
|95.145.946
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|710.799.334
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,51
|609.937.905
|% 1,35
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5569
|8,5585
|% 0,07
|
|Euro
|10,1047
|10,1207
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,7922
|11,8514
|% 0,07
|
|Frank
|9,3170
|9,3732
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2759
|2,2873
|% 0,11
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|4,21
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.275
|3.357
|4,87
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,36
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,18
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,66
|73,66
|-0,04
|
Seans Raporu
17:11
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17:21METUR
Yüzde 7.90 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 134, 947 adet işlem
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17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 22 artarak (% 0.78 ) 1, 197
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17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, TSPOR, VANGD, AVHOL, ANHYT, IDGYO, EMKEL, DIRIT, YAYLA, SODSN
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17:19
RALYH, BAKAB, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:19
ORMA, IDEAS, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında