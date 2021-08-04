***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
04.08.2021 14:21
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OPD fon için 03.08.2021 tarihinde 21.09.2021 vade ve %1,98 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954660
BIST
15:111.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,78
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
15:118,5336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0590
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
15:1110,1416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1013
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
15:11497,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,65
|Açılış
|: 497,63
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler15:11
|VBTYZ
|20,90
|4.972.110
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|111.076.603
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|10.973.533
|% 9,98
|
|KRONT
|55,15
|25.185.652
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|36.982.659
|% 9,97
|
|SANFM
|20,12
|7.332.018
|% -6,42
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|ORMA
|33,00
|857.611
|% -4,68
|
|BMSCH
|8,50
|53.368.099
|% -4,17
|
|TGSAS
|12,40
|6.846.858
|% -4,10
|
|KOZAL
|111,10
|1.454.793.219
|% 4,81
|
|TUPRS
|97,60
|658.086.228
|% 3,23
|
|YKBNK
|2,46
|326.534.041
|% 0,41
|
|KARYE
|11,32
|186.707.083
|% 5,70
|
|TRILC
|28,38
|126.331.512
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,46
|326.534.041
|% 0,41
|
|ODAS
|1,38
|83.582.561
|% 2,22
|
|PEKGY
|0,97
|54.912.690
|% -2,02
|
|CEMAS
|1,37
|70.370.955
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|61.034.651
|% 0,00
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5294
|8,5336
|% 0,70
|
|Euro
|10,0904
|10,1416
|% 1,01
|
|Sterlin
|11,8550
|11,9145
|% 0,97
|
|Frank
|9,3917
|9,4483
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2695
|2,2809
|% 0,68
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|0,83
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|24,00
|
|Tam
|3.281
|3.364
|29,25
|
|Yarım
|1.586
|1.627
|14,15
|
|Çeyrek
|795
|814
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,00
|0,08
|
|B. Petrol
|70,28
|70,28
|-0,10
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 88 artarak (% 0.65 ) 1, 525
-
15:21XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 10, 246.00 milyon TL de
-
15:21KRONT
Yüzde 9.97 oranında artışla 55.15 lira fiyatla işlem gören hissede 474, 524 adet işlem
-
15:19KOZAL
Yüzde 4.91 oranında artışla 111.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 185, 444 adet işlem
-
15:16XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 10, 155.00 milyon TL de