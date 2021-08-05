***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
05.08.2021 10:41
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OPD fon için 05.08.2021 tarihinde 22.09.2021 vade ve %1,98 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954914
BIST
15:061.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.429
15:068,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0688
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6109
En Düşük
8,5140
15:0610,1567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0498
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
15:06497,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,84
|Açılış
|: 496,94
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler15:05
|SAFKR
|9,35
|61.936.676
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|53.850.695
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|770.765.958
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.400.123
|% 9,96
|
|EDIP
|4,43
|14.336.352
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.574.497
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,70
|89.710.203
|% -8,78
|
|KRONT
|50,95
|99.430.388
|% -7,62
|
|KRSTL
|1,87
|11.980.292
|% -6,03
|
|GARAN
|9,33
|1.310.140.684
|% 0,76
|
|GENIL
|13,00
|770.765.958
|% 9,98
|
|SISE
|8,00
|582.720.729
|% 1,65
|
|SASA
|30,08
|552.431.334
|% 1,42
|
|THYAO
|12,80
|543.280.860
|% 0,31
|
|GARAN
|9,33
|1.310.140.684
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,82
|181.228.241
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,47
|245.677.765
|% -0,80
|
|IZMDC
|2,86
|285.570.533
|% -4,35
|
|SISE
|8,00
|582.720.729
|% 1,65
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5862
|8,5885
|% 0,81
|
|Euro
|10,1423
|10,1467
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,9212
|11,9810
|% 0,76
|
|Frank
|9,4188
|9,4755
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2841
|2,2956
|% 0,85
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,66
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|15,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|8,14
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|3,94
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,97
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|72,08
|72,08
|0,79
|