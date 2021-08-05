***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
05.08.2021 11:59
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OPD fon için 05.08.2021 tarihinde 24.09.2021 vade ve %1,98 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954926
BIST
14:121.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.429
14:128,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0655
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6109
En Düşük
8,5140
14:1210,1411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0342
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
14:12496,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,99
|Açılış
|: 496,26
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler14:12
|KTSKR
|35,44
|49.020.283
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|769.004.536
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.342.075
|% 9,96
|
|VBTYZ
|22,98
|141.369.684
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|14.288.003
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.512.350
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,76
|85.687.857
|% -8,27
|
|KRONT
|51,40
|96.581.533
|% -6,80
|
|DOBUR
|17,10
|636.359
|% -6,30
|
|GARAN
|9,31
|1.147.877.662
|% 0,54
|
|GENIL
|13,00
|769.004.536
|% 9,98
|
|SISE
|8,00
|555.419.267
|% 1,65
|
|SASA
|30,10
|526.721.781
|% 1,48
|
|THYAO
|12,83
|506.226.383
|% 0,55
|
|GARAN
|9,31
|1.147.877.662
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,82
|179.867.053
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,86
|278.376.358
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,47
|184.484.998
|% -0,80
|
|SISE
|8,00
|555.419.267
|% 1,65
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5829
|8,5854
|% 0,77
|
|Euro
|10,1370
|10,1411
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,9141
|11,9738
|% 0,70
|
|Frank
|9,4192
|9,4759
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2834
|2,2949
|% 0,82
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-9,06
|
|Altın Gr.
|496
|497
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|11,00
|
|Tam
|3.274
|3.356
|5,81
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|2,81
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,03
|
|B. Petrol
|72,16
|72,16
|0,87
|