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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

05.08.2021 11:59



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

OPD fon için 05.08.2021 tarihinde 24.09.2021 vade ve %1,98 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954926


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Gümüş Gr. 6,91 6,92 0,03  
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