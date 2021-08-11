***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
11.08.2021 11:27
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OUR fon için 11.08.2021 tarihinde 30.09.2021 ve 5.10.2021 vade ve %1,79 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957206
BIST
11:271.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,78
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
11:278,5811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0438
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5619
11:2710,0959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0424
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0703
11:27483,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,95
|Açılış
|: 483,79
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,10
BIST En Aktif Hisseler11:25
|MARKA
|5,56
|2.885.462
|% 9,88
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|DAGI
|4,98
|134.898.216
|% 5,73
|
|BASCM
|10,50
|16.979
|% 5,00
|
|EDATA
|14,19
|9.691.815
|% -9,90
|
|FORMT
|1,22
|5.526.366
|% -6,15
|
|FADE
|9,13
|27.169.133
|% -5,09
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|BOBET
|4,45
|41.002.391
|% -4,51
|
|GENIL
|14,58
|231.052.441
|% -4,39
|
|ARDYZ
|56,50
|181.722.266
|% -1,05
|
|DAGI
|4,98
|134.898.216
|% 5,73
|
|KLKIM
|13,61
|101.346.718
|% -3,20
|
|KARYE
|13,00
|68.100.060
|% -0,46
|
|DAGI
|4,98
|134.898.216
|% 5,73
|
|EKGYO
|1,83
|28.293.094
|% 0,00
|
|GENIL
|14,58
|231.052.441
|% -4,39
|
|ODAS
|1,37
|16.950.091
|% 0,74
|
|BOBET
|4,45
|41.002.391
|% -4,51
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5814
|8,5839
|% -0,48
|
|Euro
|10,0909
|10,0966
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,8581
|11,9176
|% -0,54
|
|Frank
|9,2643
|9,3201
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2802
|2,2916
|% -0,55
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|3,34
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|0,14
|