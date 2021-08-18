***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.08.2021 14:08
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OUR fon için 22.10.2021 tarihinde 18.08.2021 vade ve %1,79 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958954
BIST
15:211.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,43
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:218,5085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0605
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:219,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0745
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
15:21489,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,35
|Açılış
|: 489,01
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:21
|PENTA
|90,10
|13.312.832
|% 16,56
|
|DMSAS
|7,89
|74.498.847
|% 14,85
|
|KTSKR
|52,65
|86.915.848
|% 12,89
|
|DOBUR
|22,90
|2.186.345
|% 12,37
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|376,90
|73.532.122
|% -9,29
|
|ALKIM
|15,56
|98.363.018
|% -6,71
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|VAKKO
|10,68
|29.872.923
|% -6,23
|
|GARAN
|9,26
|605.027.142
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,76
|446.100.913
|% -3,48
|
|SISE
|8,71
|433.271.070
|% 1,04
|
|THYAO
|12,25
|428.414.813
|% 0,00
|
|EREGL
|18,58
|383.799.298
|% -2,47
|
|EKGYO
|1,86
|337.722.646
|% 1,09
|
|ODAS
|1,41
|141.877.050
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,54
|177.420.360
|% -1,93
|
|GARAN
|9,26
|605.027.142
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,76
|446.100.913
|% -3,48
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5033
|8,5085
|% 0,72
|
|Euro
|9,9811
|9,9894
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,6208
|11,6791
|% 0,29
|
|Frank
|9,2549
|9,3106
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2655
|2,2769
|% 0,86
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,82
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.230
|3.311
|12,81
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|6,19
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|66,11
|66,11
|-2,12
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 72 kaybederek (% -0.94 ) 1, 548
-
15:31
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ALKIM, BRYAT
-
15:31XU100
Endeks 1, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 7, 728.00 milyon TL de
-
15:30ALKIM
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 15.59 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 089, 959 adet işlem
-
15:28ALARK
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 576, 644 adet işlem