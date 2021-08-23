***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.08.2021 14:38
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OUR fon için 23.08.2021 tarihinde 25.10.2021 vade ve %1,79 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960000
BIST
16:531.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,19
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
16:538,4178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
16:539,8997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0060
|Açılış
|: 9,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
16:53488,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,72
|Açılış
|: 488,46
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler16:53
|GESAN
|24,86
|15.428.563
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|739.744.796
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.142.848
|% 9,99
|
|SUMAS
|96,30
|1.240.246
|% 9,99
|
|TKURU
|208,50
|4.991.610
|% 9,97
|
|PENTA
|77,80
|2.675.917
|% -9,95
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|EDATA
|17,14
|80.075.846
|% -6,80
|
|VBTYZ
|23,22
|65.198.430
|% -6,14
|
|KARYE
|15,14
|17.309.546
|% -5,85
|
|THYAO
|12,78
|1.064.467.110
|% 2,32
|
|GARAN
|9,52
|920.784.395
|% -0,31
|
|BRLSM
|12,11
|739.744.796
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,76
|602.996.432
|% 1,17
|
|EREGL
|18,73
|490.462.553
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,58
|359.875.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|219.259.538
|% 1,08
|
|GARAN
|9,52
|920.784.395
|% -0,31
|
|THYAO
|12,78
|1.064.467.110
|% 2,32
|
|KRDMD
|7,76
|602.996.432
|% 1,17
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4137
|8,4178
|% -0,02
|
|Euro
|9,8888
|9,8997
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,5058
|11,5635
|% -0,21
|
|Frank
|9,1870
|9,2423
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2363
|2,2475
|% -0,17
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,70
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|-14,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|-12,28
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|-5,94
|
|Çeyrek
|781
|799
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,03
|
|B. Petrol
|69,73
|69,73
|1,36
|