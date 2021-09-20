***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.09.2021 12:34
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OUR fon için 20.09.2021 tarihinde 22.11.2021 vade ve %1,51 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964500
BIST
13:271.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.393
13:278,6596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
13:2710,1669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0060
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
13:27491,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 491,78
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,91
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler13:27
|YEOTK
|55,00
|163.229.680
|% 10,00
|
|KTSKR
|64,25
|25.167.158
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.571.444
|% 9,89
|
|BALAT
|10,39
|1.351.169
|% 9,83
|
|SODSN
|24,64
|445.940
|% 9,51
|
|NUGYO
|11,91
|10.147.701
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.573.563
|% -9,85
|
|ORMA
|25,10
|66.547
|% -6,97
|
|HUBVC
|10,98
|75.025.216
|% -5,43
|
|SELGD
|4,86
|2.124.377
|% -5,26
|
|THYAO
|13,03
|850.960.418
|% 1,72
|
|GARAN
|9,16
|537.192.151
|% 0,88
|
|TEZOL
|17,11
|356.486.726
|% -4,63
|
|TUPRS
|108,80
|296.449.463
|% 1,21
|
|SISE
|8,22
|275.939.174
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,39
|221.402.065
|% 0,42
|
|THYAO
|13,03
|850.960.418
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,77
|116.005.477
|% -0,56
|
|GARAN
|9,16
|537.192.151
|% 0,88
|
|SISE
|8,22
|275.939.174
|% 0,24
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6562
|8,6596
|% -0,06
|
|Euro
|10,1612
|10,1669
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,8056
|11,8648
|% 0,04
|
|Frank
|9,3177
|9,3738
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3008
|2,3123
|% -0,14
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|2,42
|
|Altın Gr.
|492
|492
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.302
|6,00
|
|Tam
|3.241
|3.323
|9,10
|
|Yarım
|1.567
|1.607
|4,40
|
|Çeyrek
|786
|804
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,08
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|0,81
|