***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.09.2021 09:56
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OPD fon için 21.09.2021 tarihinde 23.11.2021 vade ve %1,51 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964639
BIST
11:421.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
11:428,6481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0209
|Açılış
|: 8,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6531
En Düşük
8,6023
11:4210,1515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0343
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1711
En Düşük
10,0882
11:42493,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,07
|Açılış
|: 493,33
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler11:39
|YEOTK
|60,50
|17.761.530
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|799.657
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.551.654
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|8.776.410
|% 9,93
|
|KTSKR
|69,50
|21.249.804
|% 8,17
|
|AVGYO
|2,27
|42.284.614
|% -8,10
|
|NUGYO
|11,25
|44.649.475
|% -5,54
|
|NIBAS
|9,06
|5.418.169
|% -4,53
|
|AGYO
|3,26
|4.095.914
|% -4,40
|
|BJKAS
|6,48
|83.331.943
|% -4,28
|
|THYAO
|13,08
|431.323.073
|% 0,23
|
|EREGL
|16,43
|330.031.331
|% 2,30
|
|TEZOL
|17,41
|299.745.471
|% 3,32
|
|GARAN
|9,24
|255.980.695
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,42
|245.757.433
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,41
|127.866.650
|% 1,26
|
|KRDMD
|6,42
|245.757.433
|% 1,74
|
|IZMDC
|2,39
|84.605.979
|% 2,14
|
|THYAO
|13,08
|431.323.073
|% 0,23
|
|GARAN
|9,24
|255.980.695
|% 0,65
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6441
|8,6472
|% 0,23
|
|Euro
|10,1464
|10,1517
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,7492
|11,8081
|% -0,01
|
|Frank
|9,3188
|9,3750
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2972
|2,3087
|% 0,16
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,80
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,07
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|1,08
|