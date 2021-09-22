***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.09.2021 11:42
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OUR fon için 22.09.2021 tarihinde 26.11.2021 vade ve %1,51 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964822
BIST
14:011.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,97
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.398
14:018,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1063
|Açılış
|: 8,6420
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
14:0110,2985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1841
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
14:01499,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 7,58
|Açılış
|: 499,52
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
499,52
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler14:01
|YEOTK
|66,55
|202.226.903
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,57
|18.893.552
|% 9,88
|
|RALYH
|4,67
|56.277.971
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|3.793.341
|% 9,87
|
|AKYHO
|2,49
|82.829.530
|% -8,12
|
|KTSKR
|58,00
|15.700.783
|% -7,94
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|DESPC
|11,21
|5.854.278
|% -5,24
|
|DOGUB
|4,90
|7.839.321
|% -5,04
|
|GARAN
|9,53
|965.039.400
|% 0,53
|
|EREGL
|16,91
|530.180.504
|% 0,06
|
|THYAO
|13,22
|478.556.735
|% 0,23
|
|TUPRS
|112,00
|304.094.710
|% 1,08
|
|SASA
|27,34
|284.280.764
|% 4,03
|
|YKBNK
|2,46
|267.301.910
|% 0,82
|
|GARAN
|9,53
|965.039.400
|% 0,53
|
|ODAS
|1,36
|58.547.650
|% 0,74
|
|KATMR
|1,35
|53.418.629
|% 5,47
|
|KRDMD
|6,45
|243.567.266
|% -0,62
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7520
|8,7582
|% 1,23
|
|Euro
|10,2470
|10,2985
|% 1,82
|
|Sterlin
|11,9487
|12,0086
|% 1,72
|
|Frank
|9,4329
|9,4898
|% 1,40
|
|Riyal
|2,3278
|2,3395
|% 1,22
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,07
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.253
|3.335
|2,91
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|1,41
|
|Çeyrek
|789
|807
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|-0,47
|