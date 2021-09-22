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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

22.09.2021 11:42



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

OUR fon için 22.09.2021 tarihinde 26.11.2021 vade ve %1,51 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964822


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BAGFS 19,80 974.238 % 10,00  
OYLUM 10,57 18.893.552 % 9,88  
RALYH 4,67 56.277.971 % 9,88  
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Tam 3.253 3.335 2,91  
Yarım 1.572 1.613 1,41  
Çeyrek 789 807 0,71  
Gümüş.Ons 22,66 22,70 -0,02  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,02  
B. Petrol 75,72 75,72 -0,47  
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