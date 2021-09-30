***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
30.09.2021 15:32
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OUR fon için 30.09.2021 tarihinde 02.12.2021 vade ve %1,51 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965881
BIST
15:471.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.406
En Düşük
1.395
15:478,8481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0400
|Açılış
|: 8,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
15:4710,2735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0336
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
15:47499,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,95
|Açılış
|: 499,80
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler15:47
|GARFA
|12,87
|4.528.746
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|131.015.374
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.049.776
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|BIOEN
|29,82
|292.904.797
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|YEOTK
|70,75
|54.035.268
|% -8,24
|
|EUYO
|3,50
|2.308.383
|% -6,17
|
|ATAGY
|4,13
|2.230.052
|% -4,40
|
|GARAN
|9,23
|929.875.418
|% -0,11
|
|SISE
|8,25
|673.348.866
|% 0,73
|
|MAREN
|8,80
|631.035.622
|% 5,90
|
|THYAO
|13,92
|540.371.218
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,38
|432.163.156
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|432.163.156
|% -1,24
|
|GARAN
|9,23
|929.875.418
|% -0,11
|
|ODAS
|1,38
|132.651.209
|% 0,73
|
|KIMMR
|3,50
|284.147.993
|% 9,03
|
|SISE
|8,25
|673.348.866
|% 0,73
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8438
|8,8481
|% -0,45
|
|Euro
|10,2667
|10,2735
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9364
|11,9963
|% 0,05
|
|Frank
|9,4841
|9,5412
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3516
|2,3634
|% -0,38
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,36
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|1,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-0,01
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|0,00
|
|Çeyrek
|796
|815
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,04
|
|B. Petrol
|77,82
|77,82
|-0,49
|