***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
26.10.2021 10:34
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OUD fon için 26.10.2021 tarihinde 02.11.2021 vade ve %1,51 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972338
BIST
14:341.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
14:349,4925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0432
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
14:3411,0440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0230
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
14:34546,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -3,23
|Açılış
|: 546,70
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler14:32
|HEDEF
|2,84
|3.240.005
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,80
|64.041.276
|% 8,43
|
|JANTS
|63,55
|213.230.763
|% 8,35
|
|TGSAS
|16,75
|21.989.663
|% 7,72
|
|MAKTK
|3,59
|89.228.431
|% 7,49
|
|BIOEN
|25,10
|263.626.380
|% -7,04
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,69
|210.827.725
|% -5,00
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|ISGSY
|8,36
|155.961.849
|% -3,91
|
|GARAN
|9,49
|1.798.489.735
|% 2,71
|
|EREGL
|19,59
|896.354.828
|% -2,05
|
|THYAO
|14,83
|813.133.779
|% 0,88
|
|ASELS
|16,48
|725.494.355
|% -2,89
|
|AKBNK
|5,74
|707.699.559
|% 2,87
|
|YKBNK
|2,63
|541.077.393
|% 1,15
|
|GARAN
|9,49
|1.798.489.735
|% 2,71
|
|EKGYO
|1,97
|292.651.887
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,74
|707.699.559
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,66
|257.109.388
|% 0,00
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4938
|9,4967
|% -0,41
|
|Euro
|11,0385
|11,0455
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,9936
|13,0588
|% -0,75
|
|Frank
|10,2907
|10,3527
|% -0,39
|
|Riyal
|2,5245
|2,5372
|% -0,44
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-2,33
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|3.612
|3.667
|2,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-0,02
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-0,01
|
|Çeyrek
|870
|890
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|-0,95
|