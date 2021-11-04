***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
04.11.2021 14:46
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OPD fon için 04.11.2021 tarihinde 05.01.2022 vade ve %1,51 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974718
BIST
16:231.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.582
En Düşük
1.569
16:239,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
16:2311,1957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0305
|Açılış
|: 11,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
16:23559,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,97
|Açılış
|: 559,59
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler16:23
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.439,00
|174.502.489
|% 9,51
|
|RALYH
|8,93
|125.157.926
|% 8,77
|
|EUYO
|3,71
|3.080.990
|% 8,16
|
|SONME
|30,68
|7.959.600
|% 7,72
|
|BASGZ
|25,24
|4.163.919
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.948.350
|% -9,99
|
|IHAAS
|4,31
|62.303.396
|% -6,10
|
|GSRAY
|4,12
|256.746.801
|% -5,94
|
|KZBGY
|34,52
|38.310.703
|% -5,79
|
|THYAO
|17,55
|2.836.926.592
|% 3,42
|
|GARAN
|10,52
|1.844.712.864
|% 0,67
|
|TUPRS
|145,70
|817.176.724
|% 2,10
|
|KRDMD
|7,06
|593.348.853
|% -2,75
|
|ASELS
|16,74
|553.245.444
|% 0,36
|
|TSKB
|1,57
|409.812.460
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,10
|498.059.588
|% 2,44
|
|GARAN
|10,52
|1.844.712.864
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,96
|510.088.869
|% -0,67
|
|THYAO
|17,55
|2.836.926.592
|% 3,42
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6892
|9,6930
|% 0,10
|
|Euro
|11,1862
|11,1957
|% -0,27
|
|Sterlin
|13,0342
|13,0996
|% -0,14
|
|Frank
|10,5478
|10,6113
|% -0,35
|
|Riyal
|2,5791
|2,5921
|% 0,06
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|3,20
|
|Altın Gr.
|561
|561
|2,01
|
|Cumhuriyet
|3.704
|3.760
|-10,00
|
|Tam
|3.690
|3.782
|-7,74
|
|Yarım
|1.783
|1.830
|-3,74
|
|Çeyrek
|894
|915
|-1,87
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,01
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|0,68
|