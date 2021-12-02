***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
02.12.2021 14:49
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OUR fon için 02.12.2021 tarihinde 01.02.2022 vade ve %1,28 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980655
BIST
15:421.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 30,77
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:4213,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0724
|Açılış
|: 13,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:4215,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0325
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:42782,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,77
|Açılış
|: 782,83
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:42
|MAKTK
|3,74
|48.249.681
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|34.871.090
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.788.898
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|184.259.722
|% -9,92
|
|THYAO
|18,75
|2.848.821.276
|% 2,74
|
|GARAN
|11,73
|1.257.955.211
|% 0,69
|
|KRDMD
|9,39
|1.162.194.386
|% 0,43
|
|KOZAL
|134,50
|993.079.693
|% 4,34
|
|SISE
|13,30
|963.646.945
|% -0,15
|
|TSKB
|1,60
|495.526.434
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,20
|248.316.003
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,45
|611.855.562
|% 1,47
|
|THYAO
|18,75
|2.848.821.276
|% 2,74
|
|ODAS
|1,59
|228.071.389
|% 3,25
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7329
|13,7357
|% 0,53
|
|Euro
|15,5244
|15,5413
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,1805
|18,2717
|% 0,12
|
|Frank
|14,8826
|14,9722
|% 0,45
|
|Riyal
|3,6506
|3,6689
|% 0,30
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,34
|
|Altın Gr.
|783
|783
|4,05
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.144
|5.279
|96,07
|
|Yarım
|2.486
|2.553
|46,47
|
|Çeyrek
|1.247
|1.277
|23,24
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|71,66
|71,66
|1,99
|
Seans Raporu
15:42
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-
15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 77 artarak (% 1.61 ) 1, 690
-
15:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISATR, PKENT, KTSKR, YKSLN, POLTK, TAVHL, PCILT, PAGYO, KUYAS, QNBFL
-
15:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RALYH, SODSN, PRKAB, ISKPL, DOBUR, NUGYO
-
15:52
EUKYO, PCILT, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:52
DAGI, KENT, ISKPL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında