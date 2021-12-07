***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
07.12.2021 11:46
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OUR fon için 07.12.2021 tarihinde 07.02.2022 vade ve %1,28 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981437
BIST
11:532.002
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 20,89
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:5313,6323
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1422
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:5315,3940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1769
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:53781,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 7,55
|Açılış
|: 781,92
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:53
|BAGFS
|13,97
|10.913.542
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.250.290
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.441.423
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.579.499
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.160.920
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,16
|85.000.589
|% -7,94
|
|SISE
|14,72
|1.820.414.756
|% 0,34
|
|THYAO
|20,10
|1.688.646.720
|% 4,69
|
|GARAN
|11,94
|1.299.158.204
|% 0,93
|
|ASELS
|23,74
|1.298.386.531
|% 2,86
|
|KRDMD
|9,73
|857.163.799
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,64
|757.125.836
|% 1,96
|
|TSKB
|1,67
|215.801.443
|% 3,09
|
|SISE
|14,72
|1.820.414.756
|% 0,34
|
|GARAN
|11,94
|1.299.158.204
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,23
|127.765.391
|% 0,82
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6193
|13,6323
|% 1,05
|
|Euro
|15,3726
|15,3940
|% 1,16
|
|Sterlin
|17,9608
|18,0509
|% 0,84
|
|Frank
|14,6487
|14,7369
|% 0,83
|
|Riyal
|3,6143
|3,6324
|% 0,83
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|3,65
|
|Altın Gr.
|782
|782
|8,06
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-0,20
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-0,10
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|-0,17
|