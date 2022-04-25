***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
25.04.2022 16:26
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OUR fon için 25.04.2022 tarihinde 28.06.2022 vade ve %1,89 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023498
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -64,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,8014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0337
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
18:0515,7842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0495
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
18:05907,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,46
|Açılış
|: 907,13
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|18.570.482
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.607.766
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|30.992.340
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.806.541
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|287.412.177
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.602.879
|% -9,87
|
|KGYO
|4,65
|22.586.281
|% -9,36
|
|MANAS
|21,70
|12.103.766
|% -9,05
|
|THYAO
|39,10
|7.080.291.614
|% -1,26
|
|KRDMD
|14,63
|3.176.053.640
|% -2,86
|
|GARAN
|14,97
|2.145.233.619
|% 0,00
|
|SISE
|17,61
|2.103.862.527
|% -1,78
|
|YKBNK
|4,95
|1.996.237.451
|% -3,51
|
|EKGYO
|2,60
|1.429.154.715
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,95
|1.996.237.451
|% -3,51
|
|ODAS
|2,38
|860.224.478
|% -4,03
|
|TSKB
|1,90
|418.138.248
|% -4,52
|
|KRDMD
|14,63
|3.176.053.640
|% -2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7916
|14,7939
|% 0,18
|
|Euro
|15,7674
|15,7788
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,6308
|18,7242
|% -0,77
|
|Frank
|15,3593
|15,4518
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9336
|3,9533
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,30
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,89
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:57HALKB
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17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de