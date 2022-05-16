***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.05.2022 10:41
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OUD fon için 16.05.2022 tarihinde 19.07.2022 vade ve %1,89 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030488
BIST
12:072.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 16,24
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.408
En Düşük
2.380
12:0715,8833
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,3422
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
12:0716,7105
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,4703
|Açılış
|: 16,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7168
En Düşük
16,2212
12:07933,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 22,16
|Açılış
|: 933,16
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
933,81
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler12:07
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,72
|19.558.145
|% 8,37
|
|ORCAY
|19,56
|180.567.230
|% 8,07
|
|IMASM
|37,96
|57.581.031
|% 7,66
|
|IDEAS
|21,70
|12.627.187
|% 7,43
|
|GZNMI
|32,80
|3.316.998
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.069.925
|% -9,92
|
|SANKO
|12,93
|12.395.656
|% -6,37
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|YUNSA
|27,64
|15.561.619
|% -5,92
|
|THYAO
|42,54
|1.456.657.647
|% -0,42
|
|SISE
|19,77
|1.318.968.479
|% 2,44
|
|KRDMD
|14,96
|703.884.265
|% 0,34
|
|EREGL
|32,20
|639.856.123
|% 1,64
|
|GARAN
|14,96
|573.052.020
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,65
|442.644.334
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,35
|508.871.216
|% 0,23
|
|SISE
|19,77
|1.318.968.479
|% 2,44
|
|DOHOL
|3,78
|245.219.094
|% 1,89
|
|AKBNK
|7,94
|479.522.383
|% -0,38
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8772
|15,8833
|% 2,20
|
|Euro
|16,6795
|16,7105
|% 2,90
|
|Sterlin
|19,7355
|19,8345
|% 3,42
|
|Frank
|15,8592
|15,9547
|% 2,70
|
|Riyal
|4,2178
|4,2389
|% 2,16
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|4,49
|
|Altın Gr.
|933
|933
|21,71
|
|Cumhuriyet
|6.211
|6.305
|133,00
|
|Tam
|6.172
|6.331
|120,45
|
|Yarım
|2.983
|3.063
|58,26
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|29,14
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,83
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,32
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,58
|
Seans Raporu
12:07
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12:22IHAAS
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12:19IMASM
Yüzde 7.66 oranında artışla 37.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 934 adet işlem