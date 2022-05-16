Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

16.05.2022 10:41
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

OUD fon için 16.05.2022 tarihinde 19.07.2022 vade ve %1,89 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030488


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:072.407
Değişim :  0,68% |  16,24
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.391  
En Yüksek
2.408 En Düşük
2.380
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SERVE 27,14 108.479 % 9,97  
EUHOL 2,72 19.558.145 % 8,37  
ORCAY 19,56 180.567.230 % 8,07  
IMASM 37,96 57.581.031 % 7,66  
IDEAS 21,70 12.627.187 % 7,43  
daha fazla
12:07 Alış Satış %  
Dolar 15,8772 15,8833 % 2,20  
Euro 16,6795 16,7105 % 2,90  
Sterlin 19,7355 19,8345 % 3,42  
Frank 15,8592 15,9547 % 2,70  
Riyal 4,2178 4,2389 % 2,16  
daha fazla
12:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.829 4,49  
Altın Gr. 933 933 21,71  
Cumhuriyet 6.211 6.305 133,00  
Tam 6.172 6.331 120,45  
Yarım 2.983 3.063 58,26  
Çeyrek 1.496 1.531 29,14  
Gümüş.Ons 21,79 21,83 0,19  
Gümüş Gr. 11,11 11,12 0,32  
B. Petrol 115 115 0,58  
Seans Raporu 12:07
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru