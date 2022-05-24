***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
24.05.2022 14:05
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OUR fon için 24.05.2022 tarihinde 26.07.2022 vade ve %1,89 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032060
BIST
17:222.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 46,09
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.421
En Düşük
2.384
17:2216,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,2991
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3749
En Düşük
16,0430
17:2217,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1992
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4972
En Düşük
17,2406
17:22973,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,96
|Açılış
|: 973,20
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DAGHL
|27,06
|5.255.196
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.187.872
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|62.755.982
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|10.460.241
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|53.922.090
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|24.423.119
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,52
|104.921.828
|% -9,95
|
|EMKEL
|2,48
|33.392.082
|% -9,82
|
|SELVA
|8,51
|35.282.951
|% -9,47
|
|FENER
|42,88
|286.849.841
|% -6,58
|
|THYAO
|42,36
|2.621.235.143
|% 0,47
|
|SISE
|20,80
|2.586.314.832
|% 4,94
|
|GARAN
|14,79
|2.040.453.697
|% -0,13
|
|ASELS
|23,68
|1.427.983.269
|% 2,69
|
|HALKB
|5,65
|1.231.249.340
|% 9,71
|
|YKBNK
|4,50
|1.102.799.243
|% 2,74
|
|HALKB
|5,65
|1.231.249.340
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,60
|495.456.547
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,19
|756.621.775
|% 5,54
|
|GARAN
|14,79
|2.040.453.697
|% -0,13
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3637
|16,3766
|% 1,87
|
|Euro
|17,4782
|17,4966
|% 1,16
|
|Sterlin
|20,4459
|20,5484
|% 1,62
|
|Frank
|16,9312
|17,0332
|% 1,43
|
|Riyal
|4,3500
|4,3718
|% 1,66
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-16,32
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.464
|6.562
|55,00
|
|Tam
|6.433
|6.595
|55,56
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|26,88
|
|Çeyrek
|1.560
|1.595
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,85
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35SISE
Yüzde 4.94 oranında artışla 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 468, 384 adet işlem
-
17:33SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 020, 353 adet işlem
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 19 artarak (% 2.21 ) 2, 691
-
17:31XU100
Endeks 2, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 28, 269.00 milyon TL de
-
17:30PENTA
Yüzde 6.21 oranında artışla 373.00 lira fiyatla işlem gören hissede 277, 295 adet işlem