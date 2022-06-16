***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.06.2022 09:53
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OUR fon için 16.06.2022 tarihinde 19.07.2022 vade ve %2,60 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037564
BIST
15:022.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 27,44
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.514
En Düşük
2.486
15:0217,3109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:0218,1520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1232
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:021.028,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.028,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:02
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.903.272
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,31
|65.208.457
|% 8,59
|
|SANEL
|6,68
|8.773.598
|% 8,44
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,37
|3.133.458
|% -4,50
|
|YGGYO
|21,54
|12.161.733
|% -3,75
|
|BAYRK
|6,02
|5.765.327
|% -3,37
|
|THYAO
|47,94
|2.384.655.725
|% 1,27
|
|EREGL
|28,82
|2.016.717.723
|% -1,30
|
|SISE
|21,66
|1.230.799.949
|% 2,85
|
|SASA
|45,98
|1.178.360.906
|% 1,19
|
|KOZAL
|190,80
|912.064.931
|% 6,24
|
|PRDGS
|2,82
|460.067.141
|% 2,17
|
|ODAS
|2,96
|382.288.048
|% -1,99
|
|YKBNK
|4,74
|458.024.358
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,58
|215.541.192
|% 1,18
|
|AKBNK
|8,67
|701.964.003
|% 2,36
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2988
|17,3109
|% 0,07
|
|Euro
|18,1169
|18,1520
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,1488
|21,2549
|% -0,74
|
|Frank
|17,8849
|17,9927
|% 0,33
|
|Riyal
|4,5963
|4,6194
|% -0,03
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-10,12
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-7,21
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|80,00
|
|Tam
|6.794
|6.902
|-64,00
|
|Yarım
|3.336
|3.376
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|-0,08
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,03
|