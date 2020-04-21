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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.04.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.082.062 -3.992.882
Net Dönem Karı (Zararı)
29.464.264 21.468.251
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.423.510 -10.103.538
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.409.489 -9.082.396
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -320
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.014.021 -1.020.822
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
12.631.819 -24.383.298
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 -82.078
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.596.302 2.047.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.035.517 -26.348.819
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
25.672.573 -13.018.585
Alınan Faiz
11 8.409.489 9.025.703
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.925.850 4.376.019
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 283.758 44.355.457
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -24.209.608 -39.979.438
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.156.212 383.137
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.156.212 383.457
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.129.545 746.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.285.757 1.129.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 11.285.757 1.129.545
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.511.190 61.998
Finansal Varlıklar
6 88.420.140 86.890.827
TOPLAM VARLIKLAR
101.217.087 88.082.370
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
8.765.393 0
Diğer Borçlar
6 943.668 2.112.758
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.709.061 2.112.758
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.508.026 85.969.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 85.969.612 60.125.341
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
29.464.264 21.468.251
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
283.758 44.355.458
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-24.209.608 -39.979.438
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 91.508.026 85.969.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 8.409.489 9.025.703
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 14.407.255 12.748.076
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 8.014.021 1.015.517
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 320
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.830.765 22.789.616
Yönetim Ücretleri
8 -857.645 -907.039
Saklama Ücretleri
8 -28.240 -29.934
Denetim Ücretleri
8 -12.178 -6.490
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -15.486 -89.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -452.952 -288.323
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.366.501 -1.321.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.464.264 21.468.251
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
29.464.264 21.468.251
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 29.464.264 21.468.251



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839611


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