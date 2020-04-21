***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.082.062 -3.992.882Net Dönem Karı (Zararı)29.464.264 21.468.251NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.423.510 -10.103.538Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -8.409.489 -9.082.396Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -320Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.014.021 -1.020.822İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER12.631.819 -24.383.298Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 -82.078Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.596.302 2.047.599İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.035.517 -26.348.819FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR25.672.573 -13.018.585Alınan Faiz11 8.409.489 9.025.703FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.925.850 4.376.019Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 283.758 44.355.457Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -24.209.608 -39.979.438YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.156.212 383.137Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 320NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.156.212 383.457DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.129.545 746.088DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 11.285.757 1.129.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 11.285.757 1.129.545Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 1.511.190 61.998Finansal Varlıklar6 88.420.140 86.890.827TOPLAM VARLIKLAR101.217.087 88.082.370YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları8.765.393 0Diğer Borçlar6 943.668 2.112.758TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.709.061 2.112.758TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)91.508.026 85.969.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 85.969.612 60.125.341Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)29.464.264 21.468.251Katılma Payı İhraç Tutarı (+)283.758 44.355.458Katılma Payı İade Tutarı (-)-24.209.608 -39.979.438TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 91.508.026 85.969.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 8.409.489 9.025.703Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 14.407.255 12.748.076Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 8.014.021 1.015.517Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 320ESAS FAALİYET GELİRLERİ30.830.765 22.789.616Yönetim Ücretleri8 -857.645 -907.039Saklama Ücretleri8 -28.240 -29.934Denetim Ücretleri8 -12.178 -6.490Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -15.486 -89.579Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -452.952 -288.323ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.366.501 -1.321.365ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.464.264 21.468.251NET DÖNEM KARI (ZARARI)29.464.264 21.468.251DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 29.464.264 21.468.251http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839611BIST