***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.04.2020 18:12
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.134.050
Net Dönem Karı (Zararı)
563.555
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-557.959
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -114.058
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11 -18.378
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -422.351
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -3.172
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.256.876
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-107.814
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
239.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.388.695
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.251.280
Alınan Temettü
11 3.172
Alınan Faiz
11 114.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.126.279
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 24.656.715
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -3.530.436
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.771
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.607
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 10.607
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 65.915
Diğer Alacaklar
6 107.813
Finansal Varlıklar
9 21.745.132
TOPLAM VARLIKLAR
21.929.467
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 239.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
239.633
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.689.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
563.555
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
24.656.715
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.530.436
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 21.689.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 114.058
Temettü Gelirleri
11 3.172
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 83.720
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 422.351
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
18.378
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
641.679
Yönetim Ücretleri
8 -19.212
Saklama Ücretleri
8 -697
Denetim Ücretleri
8 -12.178
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -44.419
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-78.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
563.555
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
563.555
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 563.555
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839612
BIST