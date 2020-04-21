***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.134.050Net Dönem Karı (Zararı)563.555NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-557.959Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -114.058Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11 -18.378Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -422.351Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -3.172İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-21.256.876Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-107.814Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler239.633İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-21.388.695FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-21.251.280Alınan Temettü11 3.172Alınan Faiz11 114.058FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.126.279Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 24.656.715Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -3.530.436YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.771Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi18.378NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.607DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 10.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 10.607Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 65.915Diğer Alacaklar6 107.813Finansal Varlıklar9 21.745.132TOPLAM VARLIKLAR21.929.467YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 239.633TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)239.633TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)21.689.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)563.555Katılma Payı İhraç Tutarı (+)24.656.715Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.530.436TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 21.689.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 114.058Temettü Gelirleri11 3.172Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 83.720Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 422.351Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri18.378ESAS FAALİYET GELİRLERİ641.679Yönetim Ücretleri8 -19.212Saklama Ücretleri8 -697Denetim Ücretleri8 -12.178Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.618Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -44.419ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-78.124ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)563.555NET DÖNEM KARI (ZARARI)563.555DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 563.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839612BIST