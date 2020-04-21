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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.04.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.111.072
Net Dönem Karı (Zararı)
80.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-125.850
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -79.695
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -46.155
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.144.966
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.169.536
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.190.767
Alınan Faiz
11 79.695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.119.996
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 4.119.996
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 8.924
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 29.500
Finansal Varlıklar
9 4.186.191
TOPLAM VARLIKLAR
4.224.615
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 24.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.570
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.200.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
80.049
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.119.996
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 4.200.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 79.695
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -4.332
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 46.155
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
121.518
Yönetim Ücretleri
8 -4.969
Saklama Ücretleri
8 -692
Denetim Ücretleri
8 -12.178
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.622
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-41.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
80.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
80.049
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 80.049



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839613


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Riyal 1,8576 1,8669 % 0,74  
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Altın Gr. 378 378 -0,69  
Cumhuriyet 2.423 2.482 -2,30  
Tam 2.487 2.546 -13,80  
Yarım 1.212 1.243 -1,10  
Çeyrek 608 622 -0,60  
Gümüş.Ons 14,80 14,83 -0,50  
Gümüş Gr. 3,32 3,34 -0,08  
B. Petrol 19,69 19,69 -5,88  
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