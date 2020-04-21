***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.04.2020 18:13
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.642.892 -17.075.711
Net Dönem Karı (Zararı)
13.519.479 -10.444.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.398.431 3.826.264
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.014.501 -7.333.463
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-383.930 11.159.727
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
30.507.343 -17.791.281
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.066.927 -55.761
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.121.699 -3.995.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
52.695.969 -13.740.463
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
38.628.391 -24.409.174
Alınan Faiz
5.014.501 7.333.463
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.022.957 17.829.997
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.661.998 17.829.997
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -35.684.955 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.619.935 754.286
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.619.935 754.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
772.392 18.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.392.327 772.392
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 11.392.327 772.392
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.048.958 0
Diğer Alacaklar
6 2.122.688 55.761
Finansal Varlıklar
9 4.285.762 57.646.759
TOPLAM VARLIKLAR
18.849.735 58.474.912
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 7.760.882
Diğer Borçlar
6 24.116 12.384.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.116 20.145.815
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.825.619 38.329.097
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 38.329.097 30.943.257
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.519.479 -10.444.157
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.661.998 17.829.997
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-35.684.955 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 18.825.619 38.329.097
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.014.501 7.333.463
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.426.150 -16.377.693
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 383.930 -1.169.083
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.824.581 -10.213.313
Yönetim Ücretleri
8 -83.461 -122.638
Saklama Ücretleri
8 -13.833 -10.985
Denetim Ücretleri
8 -12.371 -9.691
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -118.044 -21.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -77.393 -65.579
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-305.102 -230.844
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.519.479 -10.444.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.519.479 -10.444.157
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 13.519.479 -10.444.157
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839615
BIST