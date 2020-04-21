***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.642.892 -17.075.711Net Dönem Karı (Zararı)13.519.479 -10.444.157NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.398.431 3.826.264Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.014.501 -7.333.463Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-383.930 11.159.727İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER30.507.343 -17.791.281Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.066.927 -55.761Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-20.121.699 -3.995.057İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler52.695.969 -13.740.463FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR38.628.391 -24.409.174Alınan Faiz5.014.501 7.333.463FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.022.957 17.829.997Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 2.661.998 17.829.997Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -35.684.955 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.619.935 754.286NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.619.935 754.286DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ772.392 18.106DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 11.392.327 772.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 11.392.327 772.392Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 1.048.958 0Diğer Alacaklar6 2.122.688 55.761Finansal Varlıklar9 4.285.762 57.646.759TOPLAM VARLIKLAR18.849.735 58.474.912YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 7.760.882Diğer Borçlar6 24.116 12.384.933TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)24.116 20.145.815TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.825.619 38.329.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 38.329.097 30.943.257Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.519.479 -10.444.157Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.661.998 17.829.997Katılma Payı İade Tutarı (-)-35.684.955 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 18.825.619 38.329.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.014.501 7.333.463Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 8.426.150 -16.377.693Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 383.930 -1.169.083ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.824.581 -10.213.313Yönetim Ücretleri8 -83.461 -122.638Saklama Ücretleri8 -13.833 -10.985Denetim Ücretleri8 -12.371 -9.691Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -118.044 -21.951Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -77.393 -65.579ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-305.102 -230.844ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.519.479 -10.444.157NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.519.479 -10.444.157DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 13.519.479 -10.444.157http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839615BIST