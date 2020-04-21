***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-106.793.399 17.330.204Net Dönem Karı (Zararı)5.906.330 2.287.787NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.392.583 -2.692.969Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -5.403.021 -1.878.483Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -1.041.611Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -983.298 227.125Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.264 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-111.716.431 15.876.091Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 6.069.178Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.469.130 -7.092.554İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-113.185.561 16.899.467FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-112.202.684 15.470.909Alınan Temettü11 6.264 0Alınan Faiz11 5.403.021 1.859.295FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI106.107.001 -17.478.541Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 180.911.913 64.227.907Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -74.804.912 -81.706.448YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-686.398 -148.337NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-686.398 -148.337DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 701.762 830.911DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 15.364 682.574Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 15.364 701.762Diğer Alacaklar6 39.434 39.434Finansal Varlıklar9 122.798.888 8.630.030TOPLAM VARLIKLAR122.853.686 9.371.226YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.488.087 18.958TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.488.087 18.958TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)121.365.599 9.352.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 9.352.268 24.543.022Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.906.330 2.287.787Katılma Payı İhraç Tutarı (+)180.911.913 64.227.907Katılma Payı İade Tutarı (-)-74.804.912 -81.706.448TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 121.365.599 9.352.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.403.021 1.878.483Temettü Gelirleri11 6.264 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 22.275 -81.807Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 983.298 -227.125Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 1.041.611Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 2.580 31.736ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.417.438 2.642.898Yönetim Ücretleri8 -394.679 -230.275Saklama Ücretleri8 -12.847 -45.144Denetim Ücretleri8 -10.866 -9.440Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -49.001 -11.963Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -43.715 -58.289ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-511.108 -355.111ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.906.330 2.287.787NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.906.330 2.287.787DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 5.906.330 2.287.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839616BIST