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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.04.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.793.399 17.330.204
Net Dönem Karı (Zararı)
5.906.330 2.287.787
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.392.583 -2.692.969
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.403.021 -1.878.483
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.041.611
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -983.298 227.125
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.264 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-111.716.431 15.876.091
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 6.069.178
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.469.130 -7.092.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-113.185.561 16.899.467
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-112.202.684 15.470.909
Alınan Temettü
11 6.264 0
Alınan Faiz
11 5.403.021 1.859.295
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.107.001 -17.478.541
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 180.911.913 64.227.907
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -74.804.912 -81.706.448
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-686.398 -148.337
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-686.398 -148.337
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 701.762 830.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.364 682.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 15.364 701.762
Diğer Alacaklar
6 39.434 39.434
Finansal Varlıklar
9 122.798.888 8.630.030
TOPLAM VARLIKLAR
122.853.686 9.371.226
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.488.087 18.958
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.488.087 18.958
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
121.365.599 9.352.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 9.352.268 24.543.022
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.906.330 2.287.787
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
180.911.913 64.227.907
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-74.804.912 -81.706.448
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 121.365.599 9.352.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.403.021 1.878.483
Temettü Gelirleri
11 6.264 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 22.275 -81.807
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 983.298 -227.125
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 1.041.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.580 31.736
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.417.438 2.642.898
Yönetim Ücretleri
8 -394.679 -230.275
Saklama Ücretleri
8 -12.847 -45.144
Denetim Ücretleri
8 -10.866 -9.440
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -49.001 -11.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -43.715 -58.289
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-511.108 -355.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.906.330 2.287.787
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.906.330 2.287.787
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 5.906.330 2.287.787



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839616


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