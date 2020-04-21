***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.04.2020 18:13
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.188.169 6.241.601
Net Dönem Karı (Zararı)
4.659.006 2.576.849
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.313.185 -541.185
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.780.990 -447.352
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -44.632
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-452.180 -49.201
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-80.015 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-52.393.792 3.763.049
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 1.322.440
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
51.028 -3.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-52.444.820 2.444.064
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-52.047.971 5.798.713
Alınan Temettü
11 80.015 0
Alınan Faiz
11 3.779.787 442.888
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.342.741 -5.678.933
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 680.549.072 416.878.803
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -632.206.331 -422.557.736
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.572 562.668
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 44.632
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.572 607.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.203.924 1.596.624
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.358.496 2.203.924
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.375.287 2.219.512
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 15.962 0
Finansal Varlıklar
9 63.877.043 10.996.005
TOPLAM VARLIKLAR
66.268.292 13.215.517
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 78.865 27.837
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
78.865 27.837
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
66.189.427 13.187.680
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 13.187.680 16.289.764
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.659.006 2.576.849
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
680.549.072 416.878.803
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-632.206.331 -422.557.736
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 66.189.427 13.187.680
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.779.787 442.888
Temettü Gelirleri
11 80.015 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 825.098 2.285.183
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 452.180 49.201
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 44.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 15.910 119.453
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.152.990 2.941.357
Yönetim Ücretleri
8 -365.554 -238.803
Saklama Ücretleri
8 -5.861 -39.306
Denetim Ücretleri
8 -10.866 -9.440
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -54.934 -30.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -56.769 -46.319
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-493.984 -364.508
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.659.006 2.576.849
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.659.006 2.576.849
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.659.006 2.576.849
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839617
BIST