***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.188.169 6.241.601Net Dönem Karı (Zararı)4.659.006 2.576.849NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.313.185 -541.185Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.780.990 -447.352Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -44.632Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-452.180 -49.201Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-80.015 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-52.393.792 3.763.049Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 1.322.440Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler51.028 -3.455İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-52.444.820 2.444.064FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-52.047.971 5.798.713Alınan Temettü11 80.015 0Alınan Faiz11 3.779.787 442.888FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.342.741 -5.678.933Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 680.549.072 416.878.803Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -632.206.331 -422.557.736YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)154.572 562.668Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 44.632NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)154.572 607.300DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.203.924 1.596.624DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.358.496 2.203.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri2.375.287 2.219.512Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 15.962 0Finansal Varlıklar9 63.877.043 10.996.005TOPLAM VARLIKLAR66.268.292 13.215.517YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 78.865 27.837TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)78.865 27.837TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)66.189.427 13.187.680Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 13.187.680 16.289.764Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.659.006 2.576.849Katılma Payı İhraç Tutarı (+)680.549.072 416.878.803Katılma Payı İade Tutarı (-)-632.206.331 -422.557.736TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 66.189.427 13.187.680Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.779.787 442.888Temettü Gelirleri11 80.015 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 825.098 2.285.183Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 452.180 49.201Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 44.632Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 15.910 119.453ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.152.990 2.941.357Yönetim Ücretleri8 -365.554 -238.803Saklama Ücretleri8 -5.861 -39.306Denetim Ücretleri8 -10.866 -9.440Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -54.934 -30.640Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -56.769 -46.319ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-493.984 -364.508ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.659.006 2.576.849NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.659.006 2.576.849DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.659.006 2.576.849http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839617BIST