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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.04.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.675.707 1.578.066
Net Dönem Karı (Zararı)
10.851.682 -2.549.018
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.037.277 1.889.274
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -242.762 -4.530
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.519.345 2.126.839
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-275.170 -233.035
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.008.044 2.000.245
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 538.808
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.624 -549.709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.023.668 2.011.146
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.193.639 1.340.501
Alınan Temettü
11 275.170 233.035
Alınan Faiz
11 242.762 4.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.671.270 -1.592.176
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 6.382.000 5.015.700
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.710.730 -6.607.876
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.437 -14.110
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.437 -14.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.482 20.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.045 6.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.045 6.482
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7, 17 7.254.555 0
Finansal Varlıklar
9 12.303.709 7.131.686
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
116.435 0
TOPLAM VARLIKLAR
19.676.744 7.138.168
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 37.917 22.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
37.917 22.293
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.638.827 7.115.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 7.115.875 11.257.069
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.851.682 -2.549.018
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.382.000 5.015.700
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.710.730 -6.607.876
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 19.638.827 7.115.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 242.762 4.530
Temettü Gelirleri
11 275.170 233.035
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.198.227 -386.106
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.519.345 -2.126.839
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.235.504 -2.275.380
Yönetim Ücretleri
8 -147.953 -155.439
Saklama Ücretleri
8 -1.244 -1.652
Denetim Ücretleri
8 -10.408 -6.490
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -124.337 -30.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -99.880 -79.663
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-383.822 -273.638
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.851.682 -2.549.018
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.851.682 -2.549.018
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 10.851.682 -2.549.018



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839618


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Çeyrek 606 620 -2,60  
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