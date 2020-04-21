***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.675.707 1.578.066Net Dönem Karı (Zararı)10.851.682 -2.549.018NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.037.277 1.889.274Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -242.762 -4.530Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -3.519.345 2.126.839Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-275.170 -233.035İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.008.044 2.000.245Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 538.808Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler15.624 -549.709İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.023.668 2.011.146FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.193.639 1.340.501Alınan Temettü11 275.170 233.035Alınan Faiz11 242.762 4.530FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.671.270 -1.592.176Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 6.382.000 5.015.700Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -4.710.730 -6.607.876YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.437 -14.110Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.437 -14.110DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.482 20.592DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.045 6.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.045 6.482Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7, 17 7.254.555 0Finansal Varlıklar9 12.303.709 7.131.686Teminata Verilen Finansal Varlıklar116.435 0TOPLAM VARLIKLAR19.676.744 7.138.168YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 37.917 22.293TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)37.917 22.293TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.638.827 7.115.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 7.115.875 11.257.069Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.851.682 -2.549.018Katılma Payı İhraç Tutarı (+)6.382.000 5.015.700Katılma Payı İade Tutarı (-)-4.710.730 -6.607.876TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 19.638.827 7.115.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 242.762 4.530Temettü Gelirleri11 275.170 233.035Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 7.198.227 -386.106Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.519.345 -2.126.839ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.235.504 -2.275.380Yönetim Ücretleri8 -147.953 -155.439Saklama Ücretleri8 -1.244 -1.652Denetim Ücretleri8 -10.408 -6.490Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -124.337 -30.394Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -99.880 -79.663ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-383.822 -273.638ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.851.682 -2.549.018NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.851.682 -2.549.018DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 10.851.682 -2.549.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839618BIST