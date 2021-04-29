***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.994.875Net Dönem Karı (Zararı)11.349.219NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.053.613Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -10.183Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -7.555.531Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-487.899İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-24.788.563Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.110.982Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.070.952İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-24.748.533FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-21.492.957Alınan Temettü487.899Alınan Faiz11 10.183FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.131.319Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 43.318.153Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -22.186.834YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)136.444NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)136.444DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 136.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 136.444Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 1.023.437Takas Alacakları6 50.112Diğer Alacaklar6 37.433Finansal Varlıklar9 32.304.064TOPLAM VARLIKLAR33.551.490YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 999.849Diğer Borçlar6 71.103TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.070.952TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)32.480.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.349.219Katılma Payı İhraç Tutarı (+)43.318.153Katılma Payı İade Tutarı (-)-22.186.834TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 32.480.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 10.183Temettü Gelirleri11 487.899Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.700.987Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 7.555.531ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.754.600Yönetim Ücretleri8 -311.583Saklama Ücretleri8 -25.257Denetim Ücretleri8 -9.026Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -38.720Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -20.795ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-405.381ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.349.219NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.349.219DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 11.349.219http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932277BIST