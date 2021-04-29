***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 14:38
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.994.875
Net Dönem Karı (Zararı)
11.349.219
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.053.613
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.183
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -7.555.531
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-487.899
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.788.563
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.110.982
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.070.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.748.533
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.492.957
Alınan Temettü
487.899
Alınan Faiz
11 10.183
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.131.319
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 43.318.153
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -22.186.834
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
136.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
136.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 136.444
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 136.444
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.023.437
Takas Alacakları
6 50.112
Diğer Alacaklar
6 37.433
Finansal Varlıklar
9 32.304.064
TOPLAM VARLIKLAR
33.551.490
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 999.849
Diğer Borçlar
6 71.103
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.070.952
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
32.480.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.349.219
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
43.318.153
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-22.186.834
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 32.480.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 10.183
Temettü Gelirleri
11 487.899
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.700.987
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.555.531
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.754.600
Yönetim Ücretleri
8 -311.583
Saklama Ücretleri
8 -25.257
Denetim Ücretleri
8 -9.026
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -38.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -20.795
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-405.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.349.219
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.349.219
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 11.349.219
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932277
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