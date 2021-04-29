***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.267.340 -1.675.707Net Dönem Karı (Zararı)-1.543.334 10.851.682NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-397.783 -4.037.277Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -503.068 -242.762Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 226.380 -3.519.345Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-121.095 -275.170İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-950.386 -9.008.044Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.402.057Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.925.411 15.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.277.854 -9.023.668FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.891.503 -2.193.639Alınan Temettü11 121.095 275.170Alınan Faiz11 503.068 242.762FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.270.224 1.671.270Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 7.482.466 6.382.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -5.212.242 -4.710.730YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.884 -4.437NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.884 -4.437DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.045 6.482DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.929 2.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 4.929 2.045Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,17 2.909.228 7.254.555Takas Alacakları6 5.854Diğer Alacaklar6 2.937.416Finansal Varlıklar9 17.471.618 12.303.709Teminata Verilen Finansal Varlıklar116.435TOPLAM VARLIKLAR23.329.045 19.676.744YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 2.963.328 37.917TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.963.328 37.917TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)20.365.717 19.638.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 19.638.827 7.115.875Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.543.334 10.851.682Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.482.466 6.382.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-5.212.242 -4.710.730TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 20.365.717 19.638.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 503.068 242.762Temettü Gelirleri11 121.095 275.170Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.329.283 7.198.227Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -226.380 3.519.345ESAS FAALİYET GELİRLERİ-931.500 11.235.504Yönetim Ücretleri8 -224.590 -147.953Saklama Ücretleri8 -1.332 -1.244Denetim Ücretleri8 -13.312 -10.408Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -257.065 -124.337Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -115.535 -99.880ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-611.834 -383.822ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.543.334 10.851.682NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.543.334 10.851.682DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 -1.543.334 10.851.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932279BIST