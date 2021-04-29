***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 14:39
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.267.340 -1.675.707
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.543.334 10.851.682
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-397.783 -4.037.277
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -503.068 -242.762
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 226.380 -3.519.345
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-121.095 -275.170
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-950.386 -9.008.044
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.402.057
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.925.411 15.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.277.854 -9.023.668
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.891.503 -2.193.639
Alınan Temettü
11 121.095 275.170
Alınan Faiz
11 503.068 242.762
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.270.224 1.671.270
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 7.482.466 6.382.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.212.242 -4.710.730
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.884 -4.437
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.884 -4.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.045 6.482
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.929 2.045
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.929 2.045
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,17 2.909.228 7.254.555
Takas Alacakları
6 5.854
Diğer Alacaklar
6 2.937.416
Finansal Varlıklar
9 17.471.618 12.303.709
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
116.435
TOPLAM VARLIKLAR
23.329.045 19.676.744
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 2.963.328 37.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.963.328 37.917
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.365.717 19.638.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 19.638.827 7.115.875
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.543.334 10.851.682
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.482.466 6.382.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.212.242 -4.710.730
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 20.365.717 19.638.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 503.068 242.762
Temettü Gelirleri
11 121.095 275.170
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.329.283 7.198.227
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -226.380 3.519.345
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-931.500 11.235.504
Yönetim Ücretleri
8 -224.590 -147.953
Saklama Ücretleri
8 -1.332 -1.244
Denetim Ücretleri
8 -13.312 -10.408
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -257.065 -124.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -115.535 -99.880
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-611.834 -383.822
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.543.334 10.851.682
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.543.334 10.851.682
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 -1.543.334 10.851.682
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932279
BIST