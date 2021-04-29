***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.117.583 -106.793.399Net Dönem Karı (Zararı)10.643.968 5.906.330NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.033.716 -6.392.583Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -9.592.137 -5.403.021Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-453.033Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -988.546 -983.298Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.264İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER38.915.194 -111.716.431Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-886.172Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.379.418 1.469.130İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler41.180.784 -113.185.561FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR38.525.446 -112.202.684Alınan Temettü11 6.264Alınan Faiz11 9.592.137 5.403.021FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.567.427 106.107.001Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 423.522.836 180.911.913Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -472.090.263 -74.804.912YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-449.844 -686.398Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi453.033NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.189 -686.398DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 15.364 701.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 18.553 15.364Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 18.553 15.364Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 388.869Diğer Alacaklar6 536.737 39.434Finansal Varlıklar9 82.606.650 122.798.888TOPLAM VARLIKLAR83.550.809 122.853.686YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 108.669 1.488.087TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)108.669 1.488.087TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)83.442.140 121.365.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 121.365.599 9.352.268Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.643.968 5.906.330Katılma Payı İhraç Tutarı (+)423.522.836 180.911.913Katılma Payı İade Tutarı (-)-472.090.263 -74.804.912TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 83.442.140 121.365.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 9.592.137 5.403.021Temettü Gelirleri11 6.264Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 759.395 22.275Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 988.546 983.298Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri453.033Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 2.580ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.793.111 6.417.438Yönetim Ücretleri8 -890.135 -394.679Saklama Ücretleri8 -125.569 -12.847Denetim Ücretleri8 -7.123 -10.866Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -93.261 -49.001Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -33.055 -43.715ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.149.143 -511.108ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.643.968 5.906.330NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.643.968 5.906.330DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 10.643.968 5.906.330http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932280BIST