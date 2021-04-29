***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 14:39
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.117.583 -106.793.399
Net Dönem Karı (Zararı)
10.643.968 5.906.330
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.033.716 -6.392.583
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.592.137 -5.403.021
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-453.033
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -988.546 -983.298
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.264
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
38.915.194 -111.716.431
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-886.172
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.379.418 1.469.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
41.180.784 -113.185.561
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
38.525.446 -112.202.684
Alınan Temettü
11 6.264
Alınan Faiz
11 9.592.137 5.403.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.567.427 106.107.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 423.522.836 180.911.913
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -472.090.263 -74.804.912
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-449.844 -686.398
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
453.033
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.189 -686.398
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.364 701.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.553 15.364
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 18.553 15.364
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 388.869
Diğer Alacaklar
6 536.737 39.434
Finansal Varlıklar
9 82.606.650 122.798.888
TOPLAM VARLIKLAR
83.550.809 122.853.686
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 108.669 1.488.087
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
108.669 1.488.087
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
83.442.140 121.365.599
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 121.365.599 9.352.268
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.643.968 5.906.330
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
423.522.836 180.911.913
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-472.090.263 -74.804.912
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 83.442.140 121.365.599
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 9.592.137 5.403.021
Temettü Gelirleri
11 6.264
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 759.395 22.275
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 988.546 983.298
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
453.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.580
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.793.111 6.417.438
Yönetim Ücretleri
8 -890.135 -394.679
Saklama Ücretleri
8 -125.569 -12.847
Denetim Ücretleri
8 -7.123 -10.866
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -93.261 -49.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -33.055 -43.715
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.149.143 -511.108
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.643.968 5.906.330
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.643.968 5.906.330
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 10.643.968 5.906.330
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932280
BIST