***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 14:39
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.314.044 -21.134.050
Net Dönem Karı (Zararı)
9.167.332 563.555
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.891.085 -557.959
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-2.377.482 -114.058
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-200 -18.378
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.416.358 -422.351
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-97.045 -3.172
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.064.818 -21.256.876
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.674.554 -107.814
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-173.945 239.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.216.319 -21.388.695
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.788.571 -21.251.280
Alınan Temettü
97.045 3.172
Alınan Faiz
2.377.482 114.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.007.424 21.126.279
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
97.195.733 24.656.715
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-88.188.309 -3.530.436
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
693.380 -7.771
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
200 18.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
693.580 10.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.607
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
704.187 10.607
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 704.187 10.607
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 65.915
Takas Alacakları
22.755
Diğer Alacaklar
6 1.825.528 107.813
Finansal Varlıklar
9 37.377.808 21.745.132
TOPLAM VARLIKLAR
39.930.278 21.929.467
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 65.688 239.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
65.688 239.633
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.864.590 21.689.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 21.689.834 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.167.332 563.555
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
97.195.733 24.656.715
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-88.188.309 -3.530.436
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 39.864.590 21.689.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.377.482 114.058
Temettü Gelirleri
11 97.045 3.172
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.893.557 83.720
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 5.416.358 422.351
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
200 18.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 21.573
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.806.215 641.679
Yönetim Ücretleri
8 -521.661 -19.212
Saklama Ücretleri
8 -30.634 -697
Denetim Ücretleri
8 -12.560 -12.178
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -44.611 -1.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -29.417 -44.419
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-638.883 -78.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.167.332 563.555
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.167.332 563.555
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 9.167.332 563.555
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932282
BIST