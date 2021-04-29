***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.314.044 -21.134.050Net Dönem Karı (Zararı)9.167.332 563.555NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.891.085 -557.959Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler-2.377.482 -114.058Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-200 -18.378Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.416.358 -422.351Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-97.045 -3.172İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.064.818 -21.256.876Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.674.554 -107.814Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-173.945 239.633İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.216.319 -21.388.695FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.788.571 -21.251.280Alınan Temettü97.045 3.172Alınan Faiz2.377.482 114.058FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.007.424 21.126.279Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit97.195.733 24.656.715Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-88.188.309 -3.530.436YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)693.380 -7.771Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi200 18.378NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)693.580 10.607DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.607DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ704.187 10.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 704.187 10.607Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 65.915Takas Alacakları22.755Diğer Alacaklar6 1.825.528 107.813Finansal Varlıklar9 37.377.808 21.745.132TOPLAM VARLIKLAR39.930.278 21.929.467YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 65.688 239.633TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)65.688 239.633TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)39.864.590 21.689.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 21.689.834 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.167.332 563.555Katılma Payı İhraç Tutarı (+)97.195.733 24.656.715Katılma Payı İade Tutarı (-)-88.188.309 -3.530.436TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 39.864.590 21.689.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.377.482 114.058Temettü Gelirleri11 97.045 3.172Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.893.557 83.720Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 5.416.358 422.351Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri200 18.378Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 21.573ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.806.215 641.679Yönetim Ücretleri8 -521.661 -19.212Saklama Ücretleri8 -30.634 -697Denetim Ücretleri8 -12.560 -12.178Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -44.611 -1.618Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -29.417 -44.419ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-638.883 -78.124ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.167.332 563.555NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.167.332 563.555DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 9.167.332 563.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932282BIST