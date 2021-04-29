***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-72.469.281 -48.188.169Net Dönem Karı (Zararı)13.364.375 4.659.006NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-13.686.220 -4.313.185Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-12.104.675 -3.780.990Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-280.193Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.301.352 -452.180Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-80.015İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-84.222.875 -52.393.792Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-8.198.860Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler43.204 51.028İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-76.067.219 -52.444.820FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-84.544.720 -52.047.971Alınan Temettü11 80.015Alınan Faiz11 12.075.439 3.779.787FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.844.871 48.342.741Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit