***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 14:38
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.469.281 -48.188.169
Net Dönem Karı (Zararı)
13.364.375 4.659.006
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.686.220 -4.313.185
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.104.675 -3.780.990
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-280.193
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.301.352 -452.180
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-80.015
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-84.222.875 -52.393.792
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.198.860
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
43.204 51.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-76.067.219 -52.444.820
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-84.544.720 -52.047.971
Alınan Temettü
11 80.015
Alınan Faiz
11 12.075.439 3.779.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.844.871 48.342.741
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
14:241.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,91
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
14:248,1998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
14:249,9646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0153
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
14:24467,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,63
|Açılış
|: 467,57
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler14:23
|KONYA
|956,00
|30.912.330
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|10.941.578
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|40.379.206
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.167.266
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|50.384.548
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.154.587
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|KSTUR
|270,00
|567.038
|% -8,47
|
|GARAN
|7,24
|687.419.930
|% 1,69
|
|EREGL
|19,20
|444.342.992
|% 1,37
|
|PETKM
|6,64
|404.221.104
|% 1,84
|
|SASA
|36,86
|346.596.429
|% 1,26
|
|AKBNK
|4,90
|302.377.133
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,11
|217.871.670
|% 0,48
|
|GARAN
|7,24
|687.419.930
|% 1,69
|
|AKBNK
|4,90
|302.377.133
|% 1,03
|
|PETKM
|6,64
|404.221.104
|% 1,84
|
|SKBNK
|1,11
|58.919.641
|% 3,74
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1948
|8,2002
|% 0,14
|
|Euro
|9,9441
|9,9610
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,3839
|11,4410
|% -0,01
|
|Frank
|8,9723
|9,0264
|% 0,02
|
|Riyal
|2,1766
|2,1875
|% -0,03
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-4,38
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.134
|20,00
|
|Tam
|3.070
|3.149
|18,98
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|9,18
|
|Çeyrek
|744
|762
|4,59
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|0,97
|