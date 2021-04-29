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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 14:38



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.000.888
Net Dönem Karı (Zararı)
12.059.337
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.273.305
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.356.934
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -5.916.371
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.143.854
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.910.820
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
744.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.977.756
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-36.357.822
Alınan Temettü
209.245
Alınan Faiz
11 10.147.689
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKI
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 956,00 30.912.330 % 10,00  
CMBTN 259,60 10.941.578 % 10,00  
ALCAR 353,30 40.379.206 % 9,99  
BRYAT 367,10 27.167.266 % 9,98  
AYES 19,28 978.388 % 9,98  
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Dolar 8,1959 8,2001 % 0,14  
Euro 9,9337 9,9952 % 0,46  
Sterlin 11,3839 11,4410 % -0,01  
Frank 8,9723 9,0264 % 0,02  
Riyal 2,1766 2,1875 % -0,03  
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14:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -4,77  
Altın Gr. 468 468 -1,53  
Cumhuriyet 3.087 3.134 20,00  
Tam 3.070 3.149 18,98  
Yarım 1.484 1.523 9,18  
Çeyrek 744 762 4,59  
Gümüş.Ons 26,33 26,36 0,14  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 0,03  
B. Petrol 67,75 67,75 0,97  
Seans Raporu 14:23
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