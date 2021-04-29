***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.000.888Net Dönem Karı (Zararı)12.059.337NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.273.305Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -10.356.934Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -5.916.371İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-32.143.854Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.910.820Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler744.722İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.977.756FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-36.357.822Alınan Temettü209.245Alınan Faiz11 10.147.689FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKI