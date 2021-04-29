***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.692.339 -4.111.072Net Dönem Karı (Zararı)1.862.098 80.049NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.728.529 -125.850Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.608.059 -79.695Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.850 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.114.620 -46.155İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.266.242 -4.144.966Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-140.214 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.464.890 24.570İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.590.918 -4.169.536FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.132.673 -4.190.767Alınan Faiz11 1.440.334 79.695FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.513.592 4.119.996Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 14.750.592 4.119.996Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -10.237.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-178.747 8.924Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.850NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-172.897 8.924DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.924 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 -163.973 8.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 3.752 8.924Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 169.714 29.500Finansal Varlıklar9 14.891.729 4.186.191TOPLAM VARLIKLAR15.065.195 4.224.615YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 4.461.335Diğer Borçlar6 28.125 24.570TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.489.460 24.570TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.575.735 4.200.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 4.200.045 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.862.098 80.049Katılma Payı İhraç Tutarı (+)14.750.592 4.119.996Katılma Payı İade Tutarı (-)-10.237.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 10.575.735 4.200.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.440.334 79.695Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-519.029 -4.332Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.114.620 46.155Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 5.850 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.610ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.059.385 121.518Yönetim Ücretleri8 -132.247 -4.969Saklama Ücretleri8 -26.186 -692Denetim Ücretleri8 -12.549 -12.178Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -14.001 -8Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -12.304 -23.622ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-197.287 -41.469ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.862.098 80.049NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.862.098 80.049DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 1.862.098 80.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932281BIST