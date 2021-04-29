***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 14:39
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.692.339 -4.111.072
Net Dönem Karı (Zararı)
1.862.098 80.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.728.529 -125.850
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.608.059 -79.695
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.850 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.114.620 -46.155
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.266.242 -4.144.966
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-140.214 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.464.890 24.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.590.918 -4.169.536
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.132.673 -4.190.767
Alınan Faiz
11 1.440.334 79.695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.513.592 4.119.996
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 14.750.592 4.119.996
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -10.237.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.747 8.924
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-172.897 8.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.924 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 -163.973 8.924
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.752 8.924
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 169.714 29.500
Finansal Varlıklar
9 14.891.729 4.186.191
TOPLAM VARLIKLAR
15.065.195 4.224.615
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 4.461.335
Diğer Borçlar
6 28.125 24.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.489.460 24.570
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.575.735 4.200.045
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 4.200.045 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.862.098 80.049
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
14.750.592 4.119.996
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.237.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 10.575.735 4.200.045
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.440.334 79.695
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-519.029 -4.332
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.114.620 46.155
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 5.850 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.610
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.059.385 121.518
Yönetim Ücretleri
8 -132.247 -4.969
Saklama Ücretleri
8 -26.186 -692
Denetim Ücretleri
8 -12.549 -12.178
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.001 -8
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.304 -23.622
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-197.287 -41.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.862.098 80.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.862.098 80.049
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 1.862.098 80.049
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932281
BIST