***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.702.101Net Dönem Karı (Zararı)360.832NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-287.756Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -74Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -287.682İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.775.251Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.776.185FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.702.175Alınan TemettüAlınan Faiz11 74FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.192.201Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 2.192.201Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)490.100NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)490.100DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 490.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 490.100Finansal Varlıklar9 2.063.867TOPLAM VARLIKLAR2.553.967YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 934TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)934TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.553.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)360.832Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.192.201TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 2.553.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 74Temettü Gelirleri11 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 75.351Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 287.682ESAS FAALİYET GELİRLERİ363.107Yönetim Ücretleri8 -921Saklama Ücretleri8 0Denetim Ücretleri8 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.342Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -12ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.275ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)360.832NET DÖNEM KARI (ZARARI)360.832DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 360.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022379BIST