***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 18:19
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.702.101
Net Dönem Karı (Zararı)
360.832
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-287.756
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -74
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -287.682
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.775.251
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.776.185
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.702.175
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
11 74
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.192.201
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.192.201
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
490.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
490.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 490.100
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 490.100
Finansal Varlıklar
9 2.063.867
TOPLAM VARLIKLAR
2.553.967
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 934
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
934
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.553.033
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
360.832
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.192.201
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 2.553.033
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 74
Temettü Gelirleri
11 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 75.351
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 287.682
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
363.107
Yönetim Ücretleri
8 -921
Saklama Ücretleri
8 0
Denetim Ücretleri
8 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.275
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
360.832
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
360.832
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 360.832
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022379
BIST