***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.650.299Net Dönem Karı (Zararı)10.530.804NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-34.344.942Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.119.827Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -16.091.367Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-17.133.748İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER44.012Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler44.012FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-23.770.126Alınan Faiz11 1.119.827FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.094.170Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 34.242.379Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -11.148.209YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)443.871NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)443.871DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 443.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 443.871Finansal Varlıklar9 53.238.026TOPLAM VARLIKLAR53.681.897YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 20.012.910Diğer Borçlar6 44.013TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.056.923TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)33.624.974Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.530.804Katılma Payı İhraç Tutarı (+)34.242.379Katılma Payı İade Tutarı (-)-11.148.209TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 33.624.974Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.119.827Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -6.431.369Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 16.091.367ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.779.825Yönetim Ücretleri8 -132.090Saklama Ücretleri8 -32.689Denetim Ücretleri8 -16.986Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -15.730Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -51.526ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-249.021ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.530.804NET DÖNEM KARI (ZARARI)18 10.530.804DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 10.530.804http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022380BIST