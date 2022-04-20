***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 18:19
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.650.299
Net Dönem Karı (Zararı)
10.530.804
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-34.344.942
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.119.827
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -16.091.367
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-17.133.748
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
44.012
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
44.012
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-23.770.126
Alınan Faiz
11 1.119.827
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.094.170
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 34.242.379
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -11.148.209
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
443.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
443.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 443.871
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 443.871
Finansal Varlıklar
9 53.238.026
TOPLAM VARLIKLAR
53.681.897
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 20.012.910
Diğer Borçlar
6 44.013
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.056.923
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.624.974
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.530.804
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
34.242.379
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.148.209
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 33.624.974
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.119.827
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -6.431.369
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 16.091.367
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.779.825
Yönetim Ücretleri
8 -132.090
Saklama Ücretleri
8 -32.689
Denetim Ücretleri
8 -16.986
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -15.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -51.526
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-249.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.530.804
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18 10.530.804
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 10.530.804
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022380
BIST