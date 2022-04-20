***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-104.310.807 0Net Dönem Karı (Zararı)56.770.932NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-52.621.979 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.587.750Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -49.034.229İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-112.047.510 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.638.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-115.686.408FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-107.898.557 0Alınan TemettüAlınan Faiz11 3.587.750FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI106.470.316 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 149.475.624Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -43.005.308YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.159.509 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.159.509 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.159.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.159.509Finansal Varlıklar9 170.054.599TOPLAM VARLIKLAR172.214.108 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 5.333.961Takas Borçları6 2.769.323Diğer Borçlar6 869.576TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.972.860 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)163.241.248 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)56.770.932Katılma Payı İhraç Tutarı (+)149.475.624Katılma Payı İade Tutarı (-)-43.005.308TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 163.241.248 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.587.750Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.694.068Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 49.034.229Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.223ESAS FAALİYET GELİRLERİ57.342.270 0Yönetim Ücretleri8 -485.132Saklama Ücretleri8 -41.711Denetim Ücretleri8 -17.765Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.232Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -25.498ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-571.338 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.770.932 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)56.770.932 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 56.770.932 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022381BIST