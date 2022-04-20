***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 18:19
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.310.807 0
Net Dönem Karı (Zararı)
56.770.932
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-52.621.979 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.587.750
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -49.034.229
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-112.047.510 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.638.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-115.686.408
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-107.898.557 0
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
11 3.587.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.470.316 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 149.475.624
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -43.005.308
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.159.509 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.159.509 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.159.509
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.159.509
Finansal Varlıklar
9 170.054.599
TOPLAM VARLIKLAR
172.214.108 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 5.333.961
Takas Borçları
6 2.769.323
Diğer Borçlar
6 869.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.972.860 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
163.241.248 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
56.770.932
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
149.475.624
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-43.005.308
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 163.241.248 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.587.750
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.694.068
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 49.034.229
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.223
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
57.342.270 0
Yönetim Ücretleri
8 -485.132
Saklama Ücretleri
8 -41.711
Denetim Ücretleri
8 -17.765
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -25.498
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-571.338 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.770.932 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
56.770.932 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 56.770.932 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022381
BIST