***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.926.145Net Dönem Karı (Zararı)30.181.344NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-30.423.457Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-26.082.424Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-845.121Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.495.912İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.947.249Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.435.429Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler993.956İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-23.376.634FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-20.189.362Alınan Temettü11 0Alınan Faiz11 26.115.507FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI245.467Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 4.040.341.052Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -4.040.095.585YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.171.612Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi845.121NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.016.733DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.014.279DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 10.031.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 10.043.956Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 5.561.926Diğer Alacaklar6 217.467Finansal Varlıklar9 168.118.160TOPLAM VARLIKLAR183.941.509YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.116.025TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.116.025TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)182.825.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 152.398.673Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)30.181.344Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.040.341.052Katılma Payı İade Tutarı (-)-4.040.095.585TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 182.825.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 26.115.507Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 906.647Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.495.912Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 845.121ESAS FAALİYET GELİRLERİ31.363.187Yönetim Ücretleri8 -1.126.110Saklama Ücretleri8 -216.802Denetim Ücretleri8 -11.422Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 234.918Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -62.427ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.181.843ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.181.344NET DÖNEM KARI (ZARARI)30.181.344DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)30.181.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022382BIST