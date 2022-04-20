***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 18:20
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.926.145
Net Dönem Karı (Zararı)
30.181.344
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.423.457
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.082.424
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-845.121
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.495.912
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.947.249
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.435.429
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
993.956
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.376.634
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.189.362
Alınan Temettü
11 0
Alınan Faiz
11 26.115.507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
245.467
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 4.040.341.052
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.040.095.585
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.171.612
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
845.121
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.016.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.014.279
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.031.012
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 10.043.956
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.561.926
Diğer Alacaklar
6 217.467
Finansal Varlıklar
9 168.118.160
TOPLAM VARLIKLAR
183.941.509
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.116.025
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.116.025
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
182.825.484
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 152.398.673
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.181.344
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.040.341.052
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.040.095.585
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 182.825.484
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 26.115.507
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 906.647
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.495.912
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 845.121
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.363.187
Yönetim Ücretleri
8 -1.126.110
Saklama Ücretleri
8 -216.802
Denetim Ücretleri
8 -11.422
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 234.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -62.427
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.181.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.181.344
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.181.344
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.181.344
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022382
BIST