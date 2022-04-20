***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-701.294 -2.267.340Net Dönem Karı (Zararı)12.951.211 -1.543.334NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-527.675 -397.783Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -661.419 -503.068Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 465.668 226.380Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -331.924 -121.095İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.118.173 -950.386Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.264.421 1.402.057Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.649.453 2.925.411İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.733.141 -5.277.854FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.694.637 -2.891.503Alınan Temettü11 331.924 121.095Alınan Faiz11 661.419 503.068FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI715.720 2.270.224Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 3.800.590 7.482.466Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -3.084.870 -5.212.242YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.426 2.884NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.426 2.884DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.929 2.045DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 19.355 4.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 19.355 4.929Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7, 17 335.013 2.909.228Takas Alacakları6 1.253.064 5.854Diğer Alacaklar6 2.937.416Finansal Varlıklar9 33.739.091 17.471.618TOPLAM VARLIKLAR35.346.523 23.329.045YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 1.249.782Diğer Borçlar6 64.093 2.963.328TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.313.875 2.963.328TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)34.032.648 20.365.717Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 20.365.717 19.638.827Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.951.211 -1.543.334Katılma Payı İhraç Tutarı (+)3.800.590 7.482.466Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.084.870 -5.212.242TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)34.032.648 20.365.717Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 661.419 503.068Temettü Gelirleri11 331.924 121.095Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 13.203.013 -1.329.283Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -465.668 -226.380ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.730.688 -931.500Yönetim Ücretleri8 -368.069 -224.590Saklama Ücretleri8 -2.434 -1.332Denetim Ücretleri8 -12.561 -13.312Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -264.025 -257.065Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -132.388 -115.535ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-779.477 -611.834ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.951.211 -1.543.334NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.951.211 -1.543.334DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 12.951.211 -1.543.334http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022383BIST