***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 18:20
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-701.294 -2.267.340
Net Dönem Karı (Zararı)
12.951.211 -1.543.334
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-527.675 -397.783
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -661.419 -503.068
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 465.668 226.380
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -331.924 -121.095
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.118.173 -950.386
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.264.421 1.402.057
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.649.453 2.925.411
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.733.141 -5.277.854
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.694.637 -2.891.503
Alınan Temettü
11 331.924 121.095
Alınan Faiz
11 661.419 503.068
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
715.720 2.270.224
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 3.800.590 7.482.466
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -3.084.870 -5.212.242
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.426 2.884
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.426 2.884
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.929 2.045
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 19.355 4.929
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 19.355 4.929
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7, 17 335.013 2.909.228
Takas Alacakları
6 1.253.064 5.854
Diğer Alacaklar
6 2.937.416
Finansal Varlıklar
9 33.739.091 17.471.618
TOPLAM VARLIKLAR
35.346.523 23.329.045
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.249.782
Diğer Borçlar
6 64.093 2.963.328
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.313.875 2.963.328
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.032.648 20.365.717
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 20.365.717 19.638.827
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.951.211 -1.543.334
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.800.590 7.482.466
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.084.870 -5.212.242
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
34.032.648 20.365.717
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 661.419 503.068
Temettü Gelirleri
11 331.924 121.095
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 13.203.013 -1.329.283
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -465.668 -226.380
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.730.688 -931.500
Yönetim Ücretleri
8 -368.069 -224.590
Saklama Ücretleri
8 -2.434 -1.332
Denetim Ücretleri
8 -12.561 -13.312
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -264.025 -257.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -132.388 -115.535
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-779.477 -611.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.951.211 -1.543.334
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.951.211 -1.543.334
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 12.951.211 -1.543.334
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022383
BIST