***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.485.054 48.117.583Net Dönem Karı (Zararı)44.156.179 10.643.968NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-49.862.701 -11.033.716Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -34.987.624 -9.592.137Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.914.905 -453.033Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -10.960.172 -988.546İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-68.766.156 38.915.194Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler154.720 -886.172Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler904.369 -1.379.418İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-69.825.245 41.180.784FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-74.472.678 38.525.446Alınan Temettü0 0Alınan Faiz11 34.987.624 9.592.137FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.569.712 -48.567.427Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 821.452.798 423.522.836Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -785.883.086 -472.090.263YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.915.342 -449.844Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.914.905 453.033NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-437 3.189DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 18.553 15.364DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 18.116 18.553Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 18.116 18.553Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 124.752 388.869Diğer Alacaklar6 646.134 536.737Finansal Varlıklar9 163.392.067 82.606.650TOPLAM VARLIKLAR164.181.069 83.550.809YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.013.038 108.669TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.013.038 108.669TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)163.168.031 83.442.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 83.442.140 121.365.599Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)44.156.179 10.643.968Katılma Payı İhraç Tutarı (+)821.452.798 423.522.836Katılma Payı İade Tutarı (-)-785.883.086 -472.090.263TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)163.168.031 83.442.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 34.987.624 9.592.137Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -3.767.649 759.395Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 10.960.172 988.546Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri3.914.905 453.033Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler171.529ESAS FAALİYET GELİRLERİ12 46.266.581 11.793.111Yönetim Ücretleri8 -1.662.100 -890.135Saklama Ücretleri8 -278.784 -125.569Denetim Ücretleri8 -11.422 -7.123Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -88.425 -93.261Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -69.671 -33.055ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.110.402 -1.149.143ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.156.179 10.643.968NET DÖNEM KARI (ZARARI)44.156.179 10.643.968DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 44.156.179 10.643.968http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022384BIST