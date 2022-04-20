***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 18:20
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.485.054 48.117.583
Net Dönem Karı (Zararı)
44.156.179 10.643.968
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-49.862.701 -11.033.716
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -34.987.624 -9.592.137
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.914.905 -453.033
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -10.960.172 -988.546
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.766.156 38.915.194
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
154.720 -886.172
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
904.369 -1.379.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-69.825.245 41.180.784
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-74.472.678 38.525.446
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 34.987.624 9.592.137
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.569.712 -48.567.427
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 821.452.798 423.522.836
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -785.883.086 -472.090.263
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.915.342 -449.844
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.914.905 453.033
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-437 3.189
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.553 15.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.116 18.553
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 18.116 18.553
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 124.752 388.869
Diğer Alacaklar
6 646.134 536.737
Finansal Varlıklar
9 163.392.067 82.606.650
TOPLAM VARLIKLAR
164.181.069 83.550.809
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.013.038 108.669
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.013.038 108.669
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
163.168.031 83.442.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 83.442.140 121.365.599
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
44.156.179 10.643.968
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
821.452.798 423.522.836
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-785.883.086 -472.090.263
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
163.168.031 83.442.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 34.987.624 9.592.137
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -3.767.649 759.395
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 10.960.172 988.546
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
3.914.905 453.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
171.529
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 46.266.581 11.793.111
Yönetim Ücretleri
8 -1.662.100 -890.135
Saklama Ücretleri
8 -278.784 -125.569
Denetim Ücretleri
8 -11.422 -7.123
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -88.425 -93.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -69.671 -33.055
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.110.402 -1.149.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.156.179 10.643.968
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
44.156.179 10.643.968
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 44.156.179 10.643.968
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022384
BIST