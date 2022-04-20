***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-236.374.392 -26.000.888Net Dönem Karı (Zararı)54.342.763 12.059.337NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-71.948.414 -16.273.305Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -57.661.082 -10.356.934Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -9.368.131 -5.916.371Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.919.201İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-281.349.024 -32.143.854Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-14.096.678 -1.910.820Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.985.933 744.722İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-282.238.279 -30.977.756FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-298.954.675 -36.357.822Alınan Temettü4.919.201 209.245Alınan Faiz11 57.661.082 10.147.689FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI236.327.101 26.068.820Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 796.388.877 91.143.871Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -560.061.776 -65.075.051YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.291 67.932NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.291 67.932DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.932 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 20.641 67.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 20.641 67.932Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 791.143 1.599.937Takas Alacakları6 15.215.059 273.101Diğer Alacaklar6 1.296 37.782Finansal Varlıklar9 328.500.537 36.894.127TOPLAM VARLIKLAR344.528.676 38.872.879YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 13.594.145 599.948Diğer Borçlar6 2.136.510 144.774TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.730.655 744.722TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)328.798.021 38.128.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 38.128.157 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)54.342.763 12.059.337Katılma Payı İhraç Tutarı (+)796.388.877 91.143.871Katılma Payı İade Tutarı (-)-560.061.776 -65.075.051TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 328.798.021 38.128.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 57.661.082 10.147.689Temettü Gelirleri11 4.919.201 209.245Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -11.484.010 -3.520.606Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 9.368.131 5.916.371ESAS FAALİYET GELİRLERİ60.464.404 12.752.699Yönetim Ücretleri8 -5.010.557 -536.550Saklama Ücretleri8 -184.350 -26.287Denetim Ücretleri8 -11.422 -9.026Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -848.812 -98.842Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -66.500 -22.657ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.121.641 -693.362ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.342.763 12.059.337NET DÖNEM KARI (ZARARI)54.342.763 12.059.337DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 54.342.763 12.059.337http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022387BIST