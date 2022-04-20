***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 18:22
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-236.374.392 -26.000.888
Net Dönem Karı (Zararı)
54.342.763 12.059.337
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-71.948.414 -16.273.305
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -57.661.082 -10.356.934
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -9.368.131 -5.916.371
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.919.201
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-281.349.024 -32.143.854
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.096.678 -1.910.820
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.985.933 744.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-282.238.279 -30.977.756
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-298.954.675 -36.357.822
Alınan Temettü
4.919.201 209.245
Alınan Faiz
11 57.661.082 10.147.689
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
236.327.101 26.068.820
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 796.388.877 91.143.871
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -560.061.776 -65.075.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.291 67.932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.291 67.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.932 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 20.641 67.932
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 20.641 67.932
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 791.143 1.599.937
Takas Alacakları
6 15.215.059 273.101
Diğer Alacaklar
6 1.296 37.782
Finansal Varlıklar
9 328.500.537 36.894.127
TOPLAM VARLIKLAR
344.528.676 38.872.879
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 13.594.145 599.948
Diğer Borçlar
6 2.136.510 144.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.730.655 744.722
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
328.798.021 38.128.157
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 38.128.157 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
54.342.763 12.059.337
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
796.388.877 91.143.871
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-560.061.776 -65.075.051
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 328.798.021 38.128.157
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 57.661.082 10.147.689
Temettü Gelirleri
11 4.919.201 209.245
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -11.484.010 -3.520.606
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.368.131 5.916.371
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
60.464.404 12.752.699
Yönetim Ücretleri
8 -5.010.557 -536.550
Saklama Ücretleri
8 -184.350 -26.287
Denetim Ücretleri
8 -11.422 -9.026
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -848.812 -98.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -66.500 -22.657
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.121.641 -693.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.342.763 12.059.337
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
54.342.763 12.059.337
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 54.342.763 12.059.337
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022387
BIST