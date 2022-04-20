***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 18:23
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.737.484 -4.692.339
Net Dönem Karı (Zararı)
3.435.385 1.862.098
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.215.125 -2.728.529
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.318.074 -1.608.059
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.850
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -4.897.051 -1.114.620
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.443.543 -5.266.242
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.452.715 -140.214
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
910.519 4.464.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.901.347 -9.590.918
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.223.283 -6.132.673
Alınan Faiz
11 3.485.799 1.440.334
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.921.767 4.513.592
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 21.055.286 14.750.592
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -7.133.519 -10.237.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.283 -178.747
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 5.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.283 -172.897
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
-163.973 8.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 20.310 -163.973
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 20.310 3.752
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 839.810 169.714
Diğer Alacaklar
6 10.782.619 0
Finansal Varlıklar
9 21.690.127 14.891.729
TOPLAM VARLIKLAR
33.332.866 15.065.195
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 5.345.164 4.461.335
Diğer Borçlar
6 54.815 28.125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.399.979 4.489.460
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.932.887 10.575.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 10.575.735 4.200.045
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.435.385 1.862.098
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
21.055.286 14.750.592
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.133.519 -10.237.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 27.932.887 10.575.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.485.799 1.440.334
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -4.511.813 -519.029
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.897.051 1.114.620
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 0 5.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 14.936 17.610
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.885.973 2.059.385
Yönetim Ücretleri
8 -271.696 -132.247
Saklama Ücretleri
8 -39.923 -26.186
Denetim Ücretleri
8 -12.493 -12.549
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -35.600 -14.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -90.876 -12.304
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-450.588 -197.287
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.435.385 1.862.098
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.435.385 1.862.098
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 3.435.385 1.862.098
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022388
BIST