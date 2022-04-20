***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.737.484 -4.692.339Net Dönem Karı (Zararı)3.435.385 1.862.098NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.215.125 -2.728.529Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.318.074 -1.608.059Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -5.850Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -4.897.051 -1.114.620İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.443.543 -5.266.242Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-11.452.715 -140.214Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler910.519 4.464.890İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.901.347 -9.590.918FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-17.223.283 -6.132.673Alınan Faiz11 3.485.799 1.440.334FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.921.767 4.513.592Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 21.055.286 14.750.592Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -7.133.519 -10.237.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)184.283 -178.747Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 5.850NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)184.283 -172.897DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ-163.973 8.924DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 20.310 -163.973Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 20.310 3.752Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 839.810 169.714Diğer Alacaklar6 10.782.619 0Finansal Varlıklar9 21.690.127 14.891.729TOPLAM VARLIKLAR33.332.866 15.065.195YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 5.345.164 4.461.335Diğer Borçlar6 54.815 28.125TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.399.979 4.489.460TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)27.932.887 10.575.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 10.575.735 4.200.045Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.435.385 1.862.098Katılma Payı İhraç Tutarı (+)21.055.286 14.750.592Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.133.519 -10.237.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 27.932.887 10.575.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.485.799 1.440.334Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -4.511.813 -519.029Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 4.897.051 1.114.620Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 0 5.850Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 14.936 17.610ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.885.973 2.059.385Yönetim Ücretleri8 -271.696 -132.247Saklama Ücretleri8 -39.923 -26.186Denetim Ücretleri8 -12.493 -12.549Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -35.600 -14.001Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -90.876 -12.304ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-450.588 -197.287ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.435.385 1.862.098NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.435.385 1.862.098DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 3.435.385 1.862.098http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022388BIST