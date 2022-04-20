***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.351.367 -8.314.044Net Dönem Karı (Zararı)27.042.724 9.167.332NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.539.753 -7.891.085Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -6.006.616 -2.377.482Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11 0 -200Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -7.960.250 -5.416.358Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -572.887 -97.045İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-79.433.841 -12.064.818Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.485.857 -1.674.554Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler144.096 -173.945İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-78.092.080 -10.216.319FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-66.930.870 -10.788.571Alınan Temettü11 6.006.616 97.045Alınan Faiz11 572.887 2.377.482FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.736.980 9.007.424Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 274.744.512 97.195.733Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -215.007.532 -88.188.309YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-614.387 693.380Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi200NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-614.387 693.580DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 704.187 10.607DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 89.800 704.187Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 89.800 704.187Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 1.580.652 0Takas Alacakları6 1.753.488 22.755Diğer Alacaklar6 0 1.825.528Finansal Varlıklar9 123.430.138 37.377.808TOPLAM VARLIKLAR126.854.078 39.930.278YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 209.784 65.688TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)209.784 65.688TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)126.644.294 39.864.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 39.864.590 21.689.834Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)27.042.724 9.167.332Katılma Payı İhraç Tutarı (+)274.744.512 97.195.733Katılma Payı İade Tutarı (-)-215.007.532 -88.188.309TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 126.644.294 39.864.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 6.006.616 2.377.482Temettü Gelirleri11 572.887 97.045Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 13.680.688 1.893.557Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 7.960.250 5.416.358Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 200Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 6.011 21.573ESAS FAALİYET GELİRLERİ28.226.452 9.806.215Yönetim Ücretleri8 -1.001.394 -521.661Saklama Ücretleri8 -47.119 -30.634Denetim Ücretleri8 -14.875 -12.560Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -79.290 -44.611Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -41.050 -29.417ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.183.728 -638.883ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.042.724 9.167.332NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.042.724 9.167.332DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 27.042.724 9.167.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022389BIST