***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 18:23
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.351.367 -8.314.044
Net Dönem Karı (Zararı)
27.042.724 9.167.332
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.539.753 -7.891.085
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.006.616 -2.377.482
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11 0 -200
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -7.960.250 -5.416.358
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -572.887 -97.045
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-79.433.841 -12.064.818
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.485.857 -1.674.554
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
144.096 -173.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-78.092.080 -10.216.319
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-66.930.870 -10.788.571
Alınan Temettü
11 6.006.616 97.045
Alınan Faiz
11 572.887 2.377.482
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.736.980 9.007.424
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 274.744.512 97.195.733
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -215.007.532 -88.188.309
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-614.387 693.380
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-614.387 693.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 704.187 10.607
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 89.800 704.187
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 89.800 704.187
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.580.652 0
Takas Alacakları
6 1.753.488 22.755
Diğer Alacaklar
6 0 1.825.528
Finansal Varlıklar
9 123.430.138 37.377.808
TOPLAM VARLIKLAR
126.854.078 39.930.278
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 209.784 65.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
209.784 65.688
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
126.644.294 39.864.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 39.864.590 21.689.834
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.042.724 9.167.332
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
274.744.512 97.195.733
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-215.007.532 -88.188.309
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 126.644.294 39.864.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 6.006.616 2.377.482
Temettü Gelirleri
11 572.887 97.045
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 13.680.688 1.893.557
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.960.250 5.416.358
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 200
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6.011 21.573
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.226.452 9.806.215
Yönetim Ücretleri
8 -1.001.394 -521.661
Saklama Ücretleri
8 -47.119 -30.634
Denetim Ücretleri
8 -14.875 -12.560
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -79.290 -44.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -41.050 -29.417
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.183.728 -638.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.042.724 9.167.332
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.042.724 9.167.332
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 27.042.724 9.167.332
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022389
BIST