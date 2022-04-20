***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 18:20
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.778.785 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.119.604
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-561.240 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -422.432
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -115.645
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-23.163
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.782.744 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-658.510
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.426
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.146.660
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.224.380 0
Alınan Temettü
23.163
Alınan Faiz
11 422.432
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.782.921 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 27.988.742
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -21.205.821
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.136 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.136 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.136
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.136
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 658.510
Finansal Varlıklar
9 7.262.305
TOPLAM VARLIKLAR
7.924.951 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0
Diğer Borçlar
6 22.426
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.426 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.902.525 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.119.604
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
27.988.742
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-21.205.821
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 7.902.525 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 422.432
Temettü Gelirleri
11 23.163
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 672.937
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 115.645
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.234.177 0
Yönetim Ücretleri
8 -48.950
Saklama Ücretleri
8 -25.040
Denetim Ücretleri
8 -15.488
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -18.509
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-114.573 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.119.604 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.119.604 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 1.119.604 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022385
BIST