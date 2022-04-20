***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.778.785 0Net Dönem Karı (Zararı)1.119.604NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-561.240 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -422.432Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -115.645Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-23.163İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.782.744 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-658.510Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler22.426İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.146.660FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.224.380 0Alınan Temettü23.163Alınan Faiz11 422.432FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.782.921 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 27.988.742Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -21.205.821YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.136 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.136 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 4.136Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 658.510Finansal Varlıklar9 7.262.305TOPLAM VARLIKLAR7.924.951 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 0Diğer Borçlar6 22.426TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)22.426 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)7.902.525 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.119.604Katılma Payı İhraç Tutarı (+)27.988.742Katılma Payı İade Tutarı (-)-21.205.821TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 7.902.525 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 422.432Temettü Gelirleri11 23.163Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 672.937Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 115.645ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.234.177 0Yönetim Ücretleri8 -48.950Saklama Ücretleri8 -25.040Denetim Ücretleri8 -15.488Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.586Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -18.509ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-114.573 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.119.604 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.119.604 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 1.119.604 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022385BIST